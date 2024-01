BigBlue SolarPowa 30 Test: Volle Power unterwegs

Das ETFE Solarpanel sieht ordentlich aus, es macht seinen Job und es hält eine Menge aus. So lässt sich das Solarpanel am besten beschreiben. Egal, ob ihr es zu Hause im Garten oder vollständig mobil benutzt, das Gerät macht so gut wie alles mit. Dank der tollen Verarbeitung und dem Stoff überlebt das Ladegerät auch Stürze oder ähnliche Späße. Die Stahlringe ermöglichen es euch auch, das faltbare Panel an Rucksäcken oder Zelten zu befestigen. Auch wenn es mal nicht das perfekte Sommerwetter ist, könnt ihr das Gerät (IP65 zertifiziert) nutzen – dann allerdings klarerweise mit Leistungseinbußen. Aber es funktioniert trotzdem.

Aktuell ist das Panel bei Amazon für rund 80 Euro (Stand 19.1.2024) erhältlich – hier gibt es auch günstigere Alternativen aber auch Alternativen mit mehr Leistung (z.b. das BigBlue SolarPowa 36). Für Leute, die gerne abseits der Zivilisation unterwegs sind ist das BigBlue SolarPowa 30 Panel absolut eine Überlegung wert. Damit könnt ihr schnell mal das Handy oder beispielsweise eine Drohne aufladen, ohne dafür schwer Powerbanks mit euch rumtragen zu müssen. Von mir gibt’s definitiv eine Empfehlung.