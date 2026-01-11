Beyond Romance: INA KENTs Kunst, Beziehungen im Alltag zu feiern
Echte Verbundenheit ist mehr als ein bisschen Herzklopfen – und funktioniert im besten Fall auch im Alltag: Wenn da jemand ist , der hält, auffängt oder mit dem man die Dinge auch mal nicht so ernst nehmen kann. Den diesjährigen Valentinstag – auch in einer bewusst entromantisierten Zeit erstaunlich stabil im Kalender – feiert das Wiener Label INA KENT mit Taschen und Accessoires, die von Beziehungen erzählen, die uns in Form von Freundschaft, Kollegialität und Selbstfürsorge durchs Leben tragen.
Hier ein paar Produkt-Tipps von INA KENT
- Beliebte Lucky Charms und Totems an Tasche, Gürtelschlaufe oder Schlüsselbund: Während BROKEN HEART die breite Gefühlspalette des kulturellen Dauerprojekts der unerwiderten Liebe abdeckt, ist das pechschwarze Kätzchen KITTY ein Perfect Match für alle, die ihr Gegenüber mit Bedacht wählen. Ab EUR 15
- MOONLIT ed.1 (hier geht’s zu unserem Test) Dieses Rot ist definitiv ein Keeper, spricht es doch mehrere Sprachen: feurig, temperamentvoll und mit einem Hauch vampirischer Intensität. Das pflanzlich gegerbte Leder in Metallic Chili Red des INA KENT-Klassikers MOONLIT überzeugt – mitsamt beweglichen Karabinern und flexiblem Lederriemen – durch Materialqualität und Präsenz ohne Anlassbindung, weit über den Valentinstag hinaus. EUR 195
- CHIEFY ed.1 Das 2-in-1-Portemonnaie CHIEFY ed.1 von INA KENT bietet maximalen Nutzen und minimale Überinterpretation – vermutlich gehört es deshalb zu den Konstanten des Schenkens und Self-Giftings. Das herausnehmbare Innenportemonnaie bietet genügend Fächer und Flexibilität, um optimistische Neujahrsvorsätze, Geld- und Gefühlsleben zu sortieren. EUR 215
- AMPLE ed.1 (hier geht’s zu unserem Test) Bei langfristiger Zuneigung ist die geräumige Tote-to-Backpack-Classic AMPLE ed.1 von INA KENT mit Sicherheit ein Invest, das sich lohnt: Das Modell aus beständigem Glatt- oder Lackleder ist bereits seit mehr als einer Dekade im INA KENT-Sortiment und mindestens ebenso lange eine verlässliche Begleiterin für alle Lebenslagen. Ab EUR 385
- MOONLIT ed.2 Auf dem glatten Parkett mancher Situationships gibt uns croc-embossed Leder Halt und Struktur – und ist nebenbei viel zu schön, um retro oder trendig zu sein. MOONLIT ed.2 ist pflanzlich gegerbt in einem tiefen Schwarz- und einem schokoladigen Braunton in Kroko-Optik und überzeugt wie alle Modelle von INA KENT mit mehreren Tragevarianten und zeitloser Materialqualität. EUR 225
- AD LIB ed.1 Warum festlegen? Das ist auch das Motto der AD LIB ed.1, die sich erfolgreich weigert, nur eine Sache zu sein: Weich und flexibel passt sich die zweifarbige Foldover-Schultertasche von INA KENT als Rucksack, Crossbody oder Clutch ganz unkompliziert an die verschiedensten Konstellationen an. Ab EUR 345
