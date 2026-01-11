Beyond Romance: INA KENTs Kunst, Beziehungen im Alltag zu feiern

Echte Verbundenheit ist mehr als ein bisschen Herzklopfen – und funktioniert im besten Fall auch im Alltag: Wenn da jemand ist , der hält, auffängt oder mit dem man die Dinge auch mal nicht so ernst nehmen kann. Den diesjährigen Valentinstag – auch in einer bewusst entromantisierten Zeit erstaunlich stabil im Kalender – feiert das Wiener Label INA KENT mit Taschen und Accessoires, die von Beziehungen erzählen, die uns in Form von Freundschaft, Kollegialität und Selbstfürsorge durchs Leben tragen.

Hier ein paar Produkt-Tipps von INA KENT

Beliebte Lucky Charms und Totems an Tasche, Gürtelschlaufe oder Schlüsselbund: Während BROKEN HEART die breite Gefühlspalette des kulturellen Dauerprojekts der unerwiderten Liebe abdeckt, ist das pechschwarze Kätzchen KITTY ein Perfect Match für alle, die ihr Gegenüber mit Bedacht wählen. Ab EUR 15

Während die breite Gefühlspalette des kulturellen Dauerprojekts der unerwiderten Liebe abdeckt, ist das pechschwarze Kätzchen ein Perfect Match für alle, die ihr Gegenüber mit Bedacht wählen. MOONLIT ed.1 (hier geht’s zu unserem Test) Dieses Rot ist definitiv ein Keeper, spricht es doch mehrere Sprachen: feurig, temperamentvoll und mit einem Hauch vampirischer Intensität. Das pflanzlich gegerbte Leder in Metallic Chili Red des INA KENT-Klassikers MOONLIT überzeugt – mitsamt beweglichen Karabinern und flexiblem Lederriemen – durch Materialqualität und Präsenz ohne Anlassbindung, weit über den Valentinstag hinaus. EUR 195

(hier geht’s zu unserem Test) Dieses Rot ist definitiv ein Keeper, spricht es doch mehrere Sprachen: feurig, temperamentvoll und mit einem Hauch vampirischer Intensität. Das pflanzlich gegerbte Leder in des MOONLIT überzeugt – mitsamt beweglichen Karabinern und flexiblem Lederriemen – durch Materialqualität und Präsenz ohne Anlassbindung, weit über den Valentinstag hinaus. CHIEFY ed.1 Das 2-in-1-Portemonnaie CHIEFY ed.1 von INA KENT bietet maximalen Nutzen und minimale Überinterpretation – vermutlich gehört es deshalb zu den Konstanten des Schenkens und Self-Giftings. Das herausnehmbare Innenportemonnaie bietet genügend Fächer und Flexibilität, um optimistische Neujahrsvorsätze, Geld- und Gefühlsleben zu sortieren. EUR 215