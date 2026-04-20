Das sind die Tudor Watches and Wonders Neuheiten 2026

Im Rahmen der Watches and Wonders präsentiert TUDOR seine Neuheiten und steht einmal mehr für einen klaren Anspruch: kompromisslose uhrmacherische Qualität zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gegründet von Rolex-Initiator Hans Wilsdorf, verkörpert die Marke bis heute robuste, präzise Zeitmesser mit unverwechselbarer Designsprache – geprägt von der Haltung „Born To Dare“. Die neuen Modelle bringen diesen Anspruch auf den Punkt:

BLACK BAY 58 GMT

Mit der Black Bay 58 GMT erweitert TUDOR seine Linie um eine Variante, die die charakteristischen Proportionen der 1950er-Jahre mit einer GMT-Funktion für Weltreisende kombiniert. Das Gehäuse von 39 mm, die in beide Richtungen drehbare Lünette in warmen Bordeaux- und Schwarztönen sowie das neue fünfreihige Edelstahlband prägen die Ästhetik des Modells.

Angetrieben vom GMT-Manufakturwerk Kaliber MT5450-U und zertifiziert als „Master Chronometer“ durch METAS, vereint die Uhr Präzision und Zuverlässigkeit für verschiedene Zeitzonen. Das mattschwarze Zifferblatt mit goldenen Akzenten, „Snowflake“-Zeiger sowie die Aufzugskrone mit TUDOR Rose greifen historische Designelemente auf, während das fünfreihige Band mit „T-fit“-Schließe den Tragekomfort unterstreicht.



Copyright: Tudor – Black Bay 58 GMT, 39 mm Edelstahlgehäuse mit mattschwarzem Zifferblatt sowie GMT-Manufakturwerk Kaliber, 5.160€ (5-Glieder Edelstahlarmband), 5.050€ (3-Glieder Edelstahlarmband) oder 4.820€ (Kautschukarmband)

BLACK BAY 54 BLUE

Die BLACK BAY 54 „BLUE“ erweitert die Linie um eine ausdrucksstarke Variante in „TUDOR Blau“, welche die moderne Essenz der allerersten Taucheruhr der Marke verkörpert. Ein Zifferblatt im Sonnenschliff in Saphirblau sowie eine passende Lünette verleihen dem Modell eine moderne Ausstrahlung.

Gleichzeitig bleibt die Uhr der Formensprache der ersten TUDOR Taucheruhr, Referenz 7922, eng verbunden: Das 37-mm-Edelstahlgehäuse entspricht historischen Proportionen, die einseitig drehbare Lünette ohne Minuten-Graduierung verweist auf die 1950er-Jahre. Angetrieben vom COSC-zertifizierten Manufakturwerk Kaliber MT5400 verbindet sie historische Ästhetik mit zeitgemäßer Leistungsfähigkeit.

Copyright: Tudor – Black Bay 54 „Blue“, 37mm Edelstahlgehäuse mit Zifferblatt in „TUDOR Blau“ und Manufakturwerk Kaliber MT5400, 4.320€ (3-Glieder Edelstahlarmband) oder 4.090€ (Kautschukarmband)

BLACK BAY 58

Die BLACK BAY 58, längst ein Klassiker innerhalb der TUDOR Kollektion, präsentiert sich in einer weiterentwickelten Version mit technischen und ästhetischen Neuerungen. Erstmals ist sie als „Master Chronometer“ durch METAS zertifiziert und erfüllt damit höchste Standards der Branche in Bezug auf Präzision und Magnetfeldresistenz.

Das 39-mm-Gehäuse wurde überarbeitet und ist mit 11,7 mm flacher gestaltet, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht. Neu ist zudem die Wahl zwischen drei- oder fünfreihigem Edelstahlband sowie Kautschukband – alle mit „T-fit“-Schließe. Auch die Ästhetik wurde behutsam weiterentwickelt: Ein reduziertes Zifferblatt und überarbeitete Proportionen bei Zeigern, Lünette und Krone sorgen für eine noch klarere Anmutung. Gleichzeitig bleibt die BLACK BAY 58 ihrer Herkunft weiterhin treu und greift die charakteristischen Proportionen der 1950er-Jahre sowie Designelemente der historischen Referenz 7924 auf.



Copyright: Tudor – Black Bay 58, 39 mm Edelstahlgehäuse mit Manufakturwerk Kaliber MT5400-U, 4.880€ (5-Glieder Edelstahlarmband), 4.770€ (3-Glieder Edelstahlarmband) oder 4.540€ (Kautschukarmband)

BLACK BAY CERAMIC

Die BLACK BAY CERAMIC, seit ihrer Einführung im Jahr 2021 ein Symbol für das technische Know-how von TUDOR, präsentiert sich in einer neuen, vollständig schwarzen Ästhetik sowie einer technischen Innovation: einem erstmals aus Keramik gefertigten Armband. Damit unterstreicht TUDOR seine Expertise in der Verarbeitung dieses Materials.

Das 41-mm-Gehäuse aus mattschwarzer Keramik, ein schwarzes Zifferblatt im Sonnenschliff und schwarze Zeiger mit Leuchtmasse prägen die monochrome Optik. Angetrieben vom Manufakturwerk Kaliber MT5602-U und zertifiziert als „Master Chronometer“ durch METAS vereint das Modell höchste Präzision und Magnetfeldresistenz. Die BLACK BAY CERAMIC steht damit exemplarisch für TUDORs Anspruch, technische Leistungsfähigkeit und innovative Materialkompetenz in einer konsequent modernen Formensprache zu vereinen.



Copyright: Tudor – Black Bay Ceramic, 41mm Gehäuse aus mattschwarzem Keramik mit Manufakturwerk Kaliber MT5602-U, 7.040€

TUDOR ROYAL

Die TUDOR Royal mit ihrem integrierten Metallarmband, ihrer charakteristischen Lünette und ihrem Manufakturwerk ist der Inbegriff von vielseitiger sportlicher Eleganz. Nun ist sie erstmals mit Manufakturwerken ausgestattet. Darüber hinaus wird die Royal mit zahlreichen aufregenden Farben und Größen angeboten – mit einer brandneuen Ästhetik, die ebenso raffiniert wie klar ist.

Drei neue Größen – 30, 36 und 40 mm – sowie zahlreiche neue Zifferblattvarianten erweitern die Kollektion. Somit gibt es jetzt eine Royal für jedes Handgelenk. Die 40-mm-Version verfügt zusätzlich über eine Wochentagsanzeige. Eine überarbeitete Lünette mit präzise ausgearbeiteten Kerben sowie optimierte Verbindungselemente und Hornbügel verfeinern das Design.



Copyright: Tudor – TUDOR Royal, 30, 36 oder 40mm Edelstahlgehäuse, neue Zifferblattfarben in Grün, Hellblau und Burgundy, ab 2.970€

TUDOR MONARCH

Ein fein facettiertes Gehäuse mit messerscharfen Linien und passendem Armband, ein geheimnisvolles Zifferblatt mit markanten applizierten Stundenindizes und ein Manufakturwerk mit einem Vintage-Finish, das seinesgleichen sucht: Diese Uhr trägt einen Namen mit einem jahrhundertealten Erbe. Lang lebe der neue TUDOR Monarch!

Dabei demonstriert das neue Modell, wie weit es TUDOR seit seinem Bestehen im Jahr 1926 im Bereich der Uhrmacherkunst gebracht hat – es verkörpert ein Jahrhundert des Fortschritts. Zu Beginn ihres Bestehens verließ sich die Marke ausschließlich auf unabhängige Zulieferer. Heutzutage besitzt TUDOR ein eigenes industrielles Netzwerk, dank dem das Unternehmen die „Master Chronometer“-Zertifizierung durch das METAS – einen der anspruchsvollsten Standards der Uhrenbranche – für viele seiner Modelle erlangen konnte.

Die Marke hat nun eine historische Modelllinie überarbeitet und mit einem Jahrhundert Savoir-faire versehen. Während ihre Ästhetik mit dem charakteristischen, fein facettierten Gehäuse, dem integrierten Armband sowie dem papyrusfarbenen Zifferblatt an die frühen Tage von TUDOR erinnert, sind Ausführung und Leistungsfähigkeit klar in der Gegenwart verankert. Angetrieben vom Manufakturwerk Kaliber MT5662-2U und zertifiziert als „Master Chronometer“ durch METAS, vereint die MONARCH traditionelle Gestaltung mit modernster Präzision.