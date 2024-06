INA KENT Moonlit ed.1 – meine neue Lieblingstasche

Das Motto von INA KENT, „bags tell stories“ oder zu Deutsch „Taschen erzählen Geschichten“, spiegelt die Philosophie der Marke perfekt wider. INA KENT steht für zeitlose und multifunktionale Taschen, die durch Wandelbarkeit und innovative Materialien bestechen. Jedes Modell ist einzigartig und erzählt seine eigene Geschichte. Die außergewöhnlichen Farben und die vielfältigen Tragemöglichkeiten machen die Taschen zu modischen Statements, die sich flexibel an jede Situation anpassen. In diesem Text möchte ich meine persönlichen Erfahrungen mit der Tasche Moonlit ed.1 teilen und aufzeigen, warum sie zu meinem unverzichtbaren Begleiter geworden ist. Wer ist INA KENT? „INA KENT steht für zeitlose und multifunktionale Taschen, die sich jeder Situation anpassen. Wandelbarkeit, Beständigkeit und innovative Materialien liegen uns dabei am Herzen. Jedes Teil wird zum Unikat, jede Tasche gestaltet eine Geschichte.“ (https://inakent.com/de/shop) Diese Sätze fassen INA KENT perfekt zusammen. Die verschiedenen Taschen fallen zunächst durch ihre außergewöhnlichen Farben wie etwa rot, blau, türkis, grün, silber, gold auf – alle mit einem Metallic-Leder Finish. Das macht sie zu einem modischen Statement, welches Aufmerksamkeit auf sich zieht. Für alle, die es gerne weniger bunt hätten, gibt es auch verschiedene Schwarz-, Grau- oder Brauntöne, die die Eleganz der Taschen noch mehr hervorheben. Neben den vielen Farben und den hochwertigen Materialien haben alle Taschen noch eine Gemeinsamkeit. Es gibt mehr als eine Art sie zu tragen. Sei es als Umhängetasche, Schultertasche oder Clutch (kleines Modell) bzw. Rucksack (großes Modell). Das macht sie zu den perfekten Begleitern in den unterschiedlichsten Situationen.

Meine persönliche Geschichte mit INA KENT Moonlit ed.1 Ich durfte die Tasche Moonlit ed.1 die letzten Wochen kennenlernen und mir ihr auf alltägliche Entdeckungsreisen gehen. Bereits beim ersten Auspacken gewann ich den klaren Eindruck eines Premiumprodukts. Die Tasche riecht gut nach Leder ohne jeglichen Beigeschmack von Plastik oder Chemie. Die Nähte sind sauber verarbeitet und der metallene Reißverschluss hakt auch nach mehrfachem Öffnen und Schließen nicht im Geringsten. Die Zacken des Reißverschlusses sind nicht so scharfkantig, dass man direkt um Kratzer auf empfindlichen Oberflächen wie etwa Handydisplays fürchten müsste. Meine Moonlit ed.1 hat die Farbe Rosenholz (pure rosewood), also ein warmes Braun mit rötlichem Stich. Sie wirkt sehr edel und lässt sich nahezu mit allen Styles kombinieren. Neben dem an Rosenholz angelehnten Braun ist die Tasche auch noch in anderen Brauntönen (Walnuss, Bienenwabe), Grau- bzw. Silbertönen oder in klassisch elegantem Schwarz erhältlich. Für alle, die vor intensiveren Farben nicht zurückschrecken, gibt es sie zudem noch in fast allen Farben des Regenbogens. Ob rot, grün, gelb, pink, violett oder blau – hier findet jeder seine Lieblingsfarbe.

Größe und Design Mit der Größe von 22×29 cm bietet sie Platz für die wichtigsten Dinge des Alltags. In meinem Fall waren das ein kleines Kosmetiktäschchen, eine Geldtasche, ein Pack Taschentücher, mein Handy und mein momentanes Lieblingsbuch, das ich einfach nicht zur Seite legen kann. Die Tasche ist ungefüttert, wodurch sie auch vollgepackt mit den oben genannten Dingen noch schmal wirkt. Allerdings fehlen dadurch auch clevere Verstaumöglichkeiten für Kreditkarten, Lippenstift oder was man sonst noch so alles an Krimskrams dabei hat. Das fand ich persönlich zwar schade, kann aber die fehlenden Zwischenfächer mit meiner kleinen Kosmetiktasche gut kompensieren. Zudem sei es dahingestellt, wie dringend man zusätzliche Unterteilungen bei dieser Größe tatsächlich braucht, die dann stärker auftragen und die Tasche schwerer machen. Mit ca. 200g hat die Moonlit ed.1 nämlich kaum Gewicht. So schmal und leicht stellt sie für mich den idealen Begleiter auf Reisen dar. Endlich bin ich für das gemütliche Eis in der Stadt als auch für das elegante Abendessen gerüstet, ohne meinen Koffer zu strapazieren. Denn eines mag ich beim Reisen gar nicht und das ist mit viel Gepäck unterwegs zu sein. Auf beiden Seiten wurden Lederriemen in der Tasche eingearbeitet, die jeweils in den Karabinern befestigt sind. Dadurch entsteht eine Raffung, die der Moonlit ed.1 einen frechen Charme gibt und das Design um einiges interessanter macht. Wem eine glatte Oberfläche besser gefällt, kann die Riemen auch aushaken. Das ist der erste Punkt, bei dem man die eingangs beschriebene situationale Flexibilität der Tasche merkt. Denn wie schon erwähnt, haben die Taschen von INA KENT sehr viele clevere Optionen sie unterschiedlich zu tragen.

Verschiedene Tragemöglichkeiten Die Moonlit ed.1 hat einen langen Schulterriemen, der mehrere Löcher hat. Je nachdem wie man den Riemen in den Ringen einhakt, kann man die Tasche auf verschiedene Arten tragen. Wird der Riemen in seiner längsten Stufe eingehakt, dann kann sie als Umhängetasche getragen werden. Wird der Riemen bei ca. einem Drittel eingehakt, wobei der überschüssige Teil als Henkel beim zweiten Ring eingehakt wird, fungiert sie als eine Schultertasche bzw. kann man den Henkel auch wie bei einer Clutch verwenden. Alternativ kann sie auch als Hüfttasche verwendet werden, wenn man die Länge entsprechend anpasst. Die Tasche ist durch ihre Flexibilität also immer an die Anforderungen je nach Situation anpassbar. Wie ihr schon merkt, gefällt mir dieser Aspekt der Tasche besonders gut und ich kann ihn nicht oft genug erwähnen. Nach mehrwöchigem Einsatz merkt man die Löcher im Riemen, die ich am meisten verwende. Diese sind stärker ausgedehnt als die anderen. Das fällt aber nur dem geschulten Auge auf, wenn man explizit darauf achtet. Ansonsten merkt man der Tasche noch keine Gebrauchsspuren an, was darauf schließen lässt, dass sie sehr langlebig ist und man noch viele Jahre mit ihr Geschichten schreiben kann.

Fazit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tasche Moonlit ed.1 von INA KENT durch ihre vielseitigen Tragemöglichkeiten, das edle Design und die hochwertige Verarbeitung überzeugt. Die Kombination aus Funktionalität und Stil macht sie zu einem idealen Begleiter für unterschiedliche Anlässe, von alltäglichen Erledigungen bis hin zu eleganten Abendveranstaltungen. Die hochwertigen Materialien und die sorgfältige Verarbeitung versprechen eine lange Lebensdauer, sodass die Tasche noch viele Geschichten erzählen wird. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Moonlit ed.1 bestätigen, dass INA KENT ihrem Motto gerecht wird: Jede Tasche ist einzigartig und begleitet uns mit Stil und Funktionalität durch den Alltag

9.5