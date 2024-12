INA KENT AMPLE ed.1 – die Tasche für alle Eventualitäten

Die AMPLE ed.1 von INA KENT ist mehr als nur eine Tasche – sie ist ein vielseitiges Accessoire, das sich perfekt an deinen Alltag und deine Bedürfnisse anpasst. Ob im hektischen Stadtleben, auf Reisen oder im Berufsalltag: Diese wandelbare Tasche vereint Eleganz, Funktionalität und durchdachtes Design. In diesem Text zeige ich dir, was die AMPLE ed.1 so besonders macht und warum sie für mich zur unverzichtbaren Begleiterin geworden ist. Wer ist INA KENT? INA KENT steht für Taschen, die Design, Funktionalität und Wandelbarkeit auf außergewöhnliche Weise vereinen. Jede Tasche ist ein Unikat und erzählt ihre eigene Geschichte – geprägt von zeitloser Ästhetik, innovativen Materialien und beeindruckender Vielseitigkeit. Die Designs stechen sofort ins Auge, vor allem durch die intensiven Farben wie beispielsweise Rot, Blau, Türkis, Grün, Silber oder Gold – allesamt veredelt mit einem markanten Metallic-Leder-Finish. Damit werden die Taschen zu einem modischen Statement, das garantiert für Aufmerksamkeit sorgt. Wer es dezenter mag, findet ebenso elegante Varianten in Schwarz, Grau oder Braun, die durch ihre schlichte Raffinesse überzeugen. Ein weiteres Highlight: Jede Tasche lässt sich auf unterschiedliche Weise tragen. Ob als Umhängetasche, Schultertasche, Clutch (bei kleineren Modellen) oder Rucksack (bei größeren Modellen) – sie passen sich flexibel deinem Lebensstil an und werden so zu idealen Begleitern für jeden Moment.

Größe und Design Im Vergleich zu einigen der wesentlich ausgefalleneren, bunten Taschen von INA KENT zeigt sich die AMPLE ed.1 in einem eleganten schwarzen Leder mit einer natürlichen Maserung, die der Tasche Eleganz und Charakter verleiht. Alternativ ist die Tasche auch in einem glänzenden Schwarz, einem helleren Gold (crackled anthra) oder einem rauchig dunklen Gold (silky mud gold) erhältlich. Alle Ausführungen der Tasche haben eines gemeinsam – sie fühlen sich wunderbar weich und hochwertig an. Dieses Gefühl wird von dem angenehmen Duft nach Leder ohne jeglichen Beigeschmack von Chemie oder Plastik unterstrichen. (Das findet im Übrigen auch meine Katze, wie ihr auf dem Foto unten im Beitrag sehen könnt.) Die Nähte sind sauber verarbeitet und der metallene Reißverschluss hakt auch nach mehrfachem Öffnen und Schließen nicht im Geringsten. Die Tasche ist schlicht gehalten und wirkt nicht zuletzt durch das sichtbar hochwertige Material sehr elegant. Am Reißverschluss ist ein langes Lederband befestigt, das der AMPLE ed.1 einen gewissen Schwung und einen verspielten Charakter verleiht. Ansonsten verzichtet die AMPLE ed.1 auf Dekoration. Damit lässt sie den Freiraum mit Schlüsselanhängern oder anderen Accessoires modische Statements zu setzen oder eine Abstimmung aufs jeweilige Outfit zu ergänzen. Mit einer Größe von 39 x 35 cm ist die Tasche sehr geräumig und hat sogar Platz für einen 15 Zoll Laptop. Gefüttert ist die Tasche mit einem Baumwollstoff, mit einem eigenen Fach für einen Laptop sowie zwei kleineren Fächern für Smartphone oder Schlüssel. Das erleichtert es Ordnung zu halten und gewisse Sachen schnell bei der Hand zu haben. Bei großen, v.a. aber bei tiefen Handtaschen wie der AMPLE ed.1 kann das ansonsten schon mal zur Herausforderung werden. Ein Klettband zur Befestigung des Laptopfaches, eine Lasche für Stifte oder eine Möglichkeit seinen Schlüssel einzuhaken, wäre hier in manchen Situationen noch praktisch gewesen, besonders wenn man die AMPLE ed.1 primär als Businesstasche verwendet. Wem das besonders wichtig ist, kann diesem Umstand aber auch mit einem Taschenorganizer begegnen. Alternativ lässt sich auch die charakteristische Schlüsselkette BALL’N’CHAIN ed.1 von INA KENT als stilvoller Eyecatcher an den Schlaufen oder Karabinern der AMPLE ed.1 befestigen, um den Schlüssel stets griffbereit zu haben.

Tragemöglichkeiten Die größte Stärke der INA KENT AMPLE ed.1 wird aber erst bei Betrachtung der Lederriemen deutlich. Zwei Lederriemen sind an den unteren Ecken der Tasche in runden Karabinern befestigt und verlaufen parallel zur Tasche nach oben, wo sie als Henkel fungieren. An der Seite sind metallene Stifte befestigt, an denen man die Riemen noch weiter fixieren kann. Je nachdem wie man die Riemen befestigt, kann die INA KENT AMPLE ed.1 als Handtasche, als Umhängetasche oder sogar als Rucksack verwendet werden. Der Umstieg von einem Modus in einen anderen ist damit schnell, unkompliziert und vor allem jederzeit nach Bedarf zu vollziehen. So ist man mit dieser Tote Bag flexibel für jede Situation gewappnet. Die AMPLE ed.1 ist zudem sehr schlank gehalten und lässt sich in jedem Koffer ohne Probleme verstauen. Das nimmt einem die schwierige Entscheidung ab, ob man für den geplanten Städtetrip lieber einen Rucksack oder eine Handtasche mitnimmt. Denn die Antwort ist mit der AMPLE ed.1 ganz klar – beides. Hier findet ihr ein Video, das die einzelnen Tragemöglichkeiten der Tasche zeigt:

Von London bis Wien: Meine Geschichten mit INA KENT AMPLE ed.1 Meine Geschichte mit der INA KENT AMPLE ed.1 beginnt auf einer 4-tägigen Städtereise in London. Hier kann die INA KENT AMPLE ed.1 mit ihrer Größe und Vielseitigkeit als mein einziges Gepäckstück glänzen. Sie hat Platz für Kleidung, Hygieneartikel, Bücher, Kopfhörer und alle anderen Notwendigkeiten für meine Reise. Am Flughafen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich sie im Handtaschenmodus platzsparend an meiner Seite. Auf der Sightseeingtour wechsle ich in den Rucksackmodus, um das Gewicht angenehmer zu verteilen. Da sie sich am Reisverschluss eng zusammenziehen lässt, brauche ich mir wenig Sorgen um Taschendiebe zu machen. Die Tasche unauffällig aufzubekommen ist nahezu unmöglich. Hat man sie allerdings sehr voll gefüllt oder breite Dinge wie etwa einen Laptop gepackt, womit sich die sie sich nicht so eng zusammenziehen lässt, kann man ein Reiseschloss oder einen Karabiner beim Reisverschluss bzw. Lederriemen befestigen. So kann die Tasche ebenfalls nicht so einfach unbemerkt geöffnet werden. Auch bei meiner anschließenden Dienstreise gefüllt mit Laptop (14 Zoll), Ladekabeln, Notizbuch und allen anderen Dingen des Alltags, begleitet sie mich einmal durch ganz Österreich bei Wind, Schnee, Regen und Sonnenschein. Auch diese Herausforderung kann sie problemlos meistern und bewahrt meine Sachen sicher und trocken auf. Lediglich nach stundenlangem Tragen der vollgefüllten Tasche werden die dünnen Riemen irgendwann unangenehm. Auch im Rucksackmodus merkt man, dass die INA KENT AMPLE ed.1 nicht ergonomisch für hohes Gewicht ausgelegt ist. Hier wäre es sicherlich empfehlenswert, sich Polster für die Schulterriemen zu besorgen. Unter „normalen“ Bedingungen allerdings beispielsweise mit einem Laptop und einer Wasserflasche beladen, ist die Tasche sehr angenehm zu tragen, auch über längere Zeiträume. Zudem wird das Material durch weniger Tascheninhalt weniger strapaziert. Leider haben die Ecken mancher Bücher für matte Stellen im Leder gesorgt, die ich auch mit Pflegeöl nur bedingt wegbringe. Dieser „used Style“ hat zwar auch seinen Charme und vermindert meiner Meinung nach in keiner Weise die Eleganz der Tasche, könnte aber nicht jedermanns Sache sein. Im Gesamten kann die AMPLE ed.1 die hohen Erwartungen an die Qualität, die ich aufgrund meiner MOONLIT ed.1 habe, mühelos erfüllen.

Fazit Die INA KENT AMPLE ed.1 beweist, dass Stil und Vielseitigkeit perfekt miteinander harmonieren können. Ihre Wandelbarkeit, das hochwertige Material und die durchdachten Details machen sie zu einem echten Allrounder – ideal für alle, die eine Tasche suchen, die in jeder Situation überzeugt. Trotz kleinerer Schwächen wie begrenztem Komfort bei höherem Gewicht bleibt die AMPLE ed.1 ein stilvolles und praktisches Must-have, das durch Langlebigkeit und Charakter besticht. Egal ob auf Reisen, im Alltag oder im Job – sie ist immer bereit für neue Geschichten.

9.5