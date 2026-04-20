Palatschinken-Sonntag im Ratscher Landhaus – Wenn Einfachheit zum Erfolgsrezept wird

Der Palatschinken-Sonntag im Ratscher Landhaus zeigt, wie aus einer einfachen Idee ein echtes Genusserlebnis werden kann. Ehrlich, nahbar und genau am Puls der Zeit. Was zunächst wie süße Nostalgie wirkt, ist zugleich eine zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen der Gastronomie.

Gekocht wird draußen auf dem Ofyr-Grill über offenem Feuer, die Weinberge stets im Blick. Der Duft liegt in der Luft, das Knistern zieht die Gäste an. Vor ihren Augen entstehen frische Palatschinken. Das Produkt ist bewusst einfach, die Wirkung umso größer.

Die Stärke liegt im unmittelbaren Erleben: Gäste schauen nicht nur zu, sie sind Teil des Geschehens. Sie beobachten, kommen ins Gespräch, verweilen. Das offene Feuer wird zur Bühne, das Kochen zum verbindenden Moment.

Entstanden ist der Palatschinken-Sonntag aus der Begeisterung der Kinder von Michaela und Andreas Muster für die süße Spezialität – und aus dem pragmatischen Wunsch, die Küche an stark frequentierten Tagen zu entlasten. Heute ist daraus ein generationenübergreifendes Projekt geworden: Stefan und Christoph Muster wachsen in die Rolle der Gastgeber hinein, helfen mit und tragen die Idee bereits weiter.

Der Palatschinken-Sonntag steht damit für eine Rückbesinnung, die viele Gäste suchen: weniger Inszenierung, mehr Echtheit. Oder einfach gesagt: Genuss, der bleibt.

Herbstedition von September bis Oktober

Seit drei Jahren begeistert das Format Hotelgäste und Besucher:innen aus der Region. Traditionell startet es am Ostersonntag, die Herbstedition läuft von Mitte September bis Ende Oktober – jeden Sonntag von 13 bis 16 Uhr. Der nächste Termin: 13. September 2026.