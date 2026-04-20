Sommer, See & Sound: Das See Opening 2026 in der St. Martins Therme & Lodge

Der Neusiedler See erwacht zu neuem Leben und die St. Martins Therme & Lodge lädt euch ein, den Sommer gebührend zu begrüßen. Am 2. Mai 2026 verwandelt sich das Resort in eine weitläufige Open-Air-Bühne, auf der ihr das Zusammenspiel von Live-Musik, regionalem Genuss und der ersten Erfrischung im hauseigenen Badesee erleben könnt. Dieses Event ist Teil des landesweiten Saisonauftakts im Burgenland und verspricht einen Tag voller Leichtigkeit inmitten der unberührten Natur des Seewinkels.

Musikalischer Genuss und der Sprung ins kühle Nass

Euer Tag startet bereits ab 9 Uhr im Marktrestaurant der Tagestherme. Bei einem Jazz-Frühstück mit Hocky’s Jazzband könnt ihr euch bis 11 Uhr mit regionalen Köstlichkeiten für die kommenden Stunden stärken. Ein besonderes Highlight erwartet euch um 14 Uhr: Beim gemeinsamen Splashmob könnt ihr zusammen mit dem Team der Lodge den ersten Sprung in den See wagen und damit die Badesaison offiziell eröffnen. Für alle, die es danach ruhiger angehen möchten, bieten die Beach Bar und die Chill Out Lounge den idealen Platz zum Entspannen unter der pannonischen Sonne.

Groovige Rhythmen auf der Seeterrasse

Ab 14 Uhr übernimmt der Hot Pants Road Club die Bühne auf der Seeterrasse der Lodge. Ihr dürft euch auf eine Mischung aus groovigem Funk und elegantem Jazz freuen, während ihr den Blick über das Wasser schweifen lasst. Wenn ihr diesen Nachmittag besonders exklusiv gestalten möchtet, könnt ihr euch für € 42,- einen Stehtisch reservieren. In diesem Paket ist eine Flasche des A-Nobis Team Sekts enthalten – eine Eigenkreation, die von den Mitarbeiter:innen der Lodge gemeinsam mit dem Winzer Norbert Szigeti entwickelt wurde. Ob Brut oder Rosé, dieser Sekt fängt die pannonische Seele ein und ist der ideale Begleiter für diesen besonderen Frühlingstag mit Blickrichtung Sommer.