Beyond Good and Evil 2: 16 Jahre Entwicklungszeit, und es geht weiter

“Ja, Beyond Good and Evil 2 ist noch in der Entwicklung”, bestätigt Ubisoft nach vier Jahren des Schweigens. Das ist ein trauriger Rekord!

Warten auf Beyond Good and Evil 2

Letzte Woche enthüllte Ubisoft offiziell die Remaster-Jubiläums-Version von Beyond Good and Evil und hob seine Verbindungen zum lang erwarteten Follow-up hervor. Jetzt hat der Herausgeber die Gerüchteküche vollständig geräumt: Beyond Good and Evil 2 bleibt in Arbeit. “Ja, Beyond Good & Evil 2 befindet sich noch in der Entwicklung”, sagen die Entwickler in einem Tweet-Thread, in dem sie Fragen zum Remaster beantworten, “und wir können es kaum erwarten, dass Sie in der 20th Anniversary Edition mehr über Jades Vergangenheit erfahren!” Das scheint die erste offizielle, fanorientierte Kommunikation zu sein, die Ubisoft seit Juli 2020 bezüglich Beyond Good and Evil 2 bereitgestellt hat. Zu dieser Zeit sagten die Entwickler den Fans, dass “In-Game-Material, Space Monkey Report-Livestreams und unsere Anwesenheit bei Veranstaltungen – ob digital oder persönlich – vorerst extrem begrenzt sein werden”.

Das ist ein Versprechen, das die Entwickler sicherlich erfüllt haben. Seit diesem Beitrag waren Ubisofts einzige Erwähnungen von Beyond Good und Evil 2 in Finanzberichten, und selbst diese Erwähnungen wurden immer weniger und ließen stets länger auf sich warten. Gerüchte haben darauf hingedeutet, dass das Spiel weiter voranschreitet, obwohl einige Berichte ein weniger als rosiges Bild der Bedingungen im Studio zeichnen. Erstmals mit einem Teaser-Trailer im Jahr 2008 angekündigt, ist Beyond Good and Evil 2 jetzt das Spiel mit der längsten Entwicklungsphase aller Zeiten, nachdem es den 14-Jahres-Rekord des berüchtigten Duke Nukem Forever im Jahr 2022 übertroffen hat. Ob das Spiel auch tatsächlich erscheint? Man kann es nur hoffen!