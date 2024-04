Bethesdas Fallout 4 bekommt am 25.4. das Next-Gen-Update, jetzt wirklich

Nach der Veröffentlichung der TV-Show hat Bethesda angekündigt, dass Fallout 4 ein Gratis-Next-Gen-Update für PS5 und Xbox Serie bekommt.

Next-Gen-Fallout 4

Laut einem Beitrag auf dem offiziellen Fallout-Blog am Donnerstag werden wir endlich eine Next-Gen-Version des Spiels aus dem Jahre 2015 in einer nativen Anwendung erhalten, die es uns ermöglicht, es mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde zu spielen, wenn das Update am 25. April live geht. Es wird auch Qualitäts- und Leistungsmodi geben, die es den Spielern ermöglichen, zwischen einer höheren Auflösung oder einer höheren Bildrate zu wählen. Wenn die Spieler das Spiel auf älteren Konsolen haben, erhalten sie immer noch ein Update mit Stabilitätsverbesserungen und anderen Korrekturen. PC-Spieler:innen erhalten auch ein kostenloses Update mit Funktionen der nächsten Generation, einschließlich Ultrawide-Monitor-Unterstützung.

Zusätzlich zu den Funktionen der Lebensqualität der nächsten Generation erhält Fallout 4 auch neue Inhalte, darunter eine Quest, die die Enklave enthält, zusammen mit Enklave-spezifischen Charakter- und Waffen-Skins, die aus dem Creation Club entstanden sind. Es gibt auch das neue Provisorische Waffenpaket, mit dem wir zufällige Objekte wie ein Sparschwein als Waffen sowie Dekorationen zum Thema Halloween für unsere in Boston ansässigen Siedlungen verwenden können. Dieses mittlerweile Current Gen-Update hat lange Zeit auf sich warten lassen. Während Bethesda ankündigte, dass 2022 im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums der Serie eine Next-Gen-Veröffentlichung in Arbeit war, wurde sie später auf 2024 verschoben. Jetzt aber ist es so weit, endlich!