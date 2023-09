Bethesda spricht über das neueste Indiana Jones-Spiel erst 2024

Bethesdas Todd Howard hat anscheinend Pläne verraten, das PC- und Xbox-exklusive Indiana Jones-Spiel im Jahr 2024 zu enthüllen.

Der im Januar 2021 angekündigte Titel befindet sich in der Entwicklung bei MachineGames, dem schwedischen Studio hinter den modernen Wolfenstein-Spielen. Bethesda-Spieldirektor Howard, der als ausführender Produzent des Indiana Jones-Spiels fungiert, kommentierte das Projekt am Ende eines Interviews über das eben erschienene Starfield. “Ich bin ein riesiger Indiana Jones-Fan”, sagte er. “Es kann auf einzigartige Weise in Videospiele gebracht werden. Das Spiel ist offensichtlich: Sie erforschen Dinge. Es geht um ihn. Wenn Sie also das Spiel spielen, wie fühlen Sie sich, dass Sie tatsächlich spielen, anstatt nur zuzusehen?” Dem Bericht zufolge durfte Howard nicht mehr über das Spiel verraten, aber als der Interviewer sein Büro verließ, fügte er hinzu: “Wir werden nächstes Jahr reden”.

Howard, dessen Lieblingsfilm Raiders of the Lost Ark ist, sagte letztes Jahr über das Genre des Spiels: “Ich würde nur sagen, dass es ein Mash-up ist. Es ist einzigartig, es ist nicht eine Sache absichtlich, also macht es viele verschiedene Dinge”. Ein Bericht, der letzten Monat veröffentlicht wurde, behauptete, Bethesda sei auf halbem Weg durch die Produktion des Spiels. „Sie leisten alle großartige Arbeit“, sagte er über die Arbeit von MachineGames an dem Titel. Zudem wurde bekannt, dass der Regisseur von Chronicles of Riddick und The Darkness, Jens Andersson, sich MachineGames angeschlossen hatte, um das Design des Indiana Jones-Titels zu leiten. Also genießen wir jetzt erstmal Starfield und warten geduldig auf 2024 – freut ihr euch schon auf das Game?