Sony arbeitet an einem neuen PlayStation-Handheld: Kommt da eine Vita 2?

Der nächste PlayStation-Handheld, der den Codename Q Lite hat, ist angeblich das nächste Stück Sony-Hardware, das den Besitz einer PlayStation 5 erfordert. Hoffentlich nicht ausschließlich! Insider Gaming sagt, dass das Q Lite kein reines Cloud-Streaming-Gerät ist, sondern stattdessen Remote Play mit der PlayStation 5 verwenden kann – eine Funktion, die der Konsolenriese in den letzten Wochen vorangetrieben hat. Wie es der Dienst mit adaptivem Streaming bis zu 1080p und 60 FPS erfordert, braucht dann das neue Gerät eine ständige Internetverbindung für diesen Gebrauch. So weit nichts Neues!

Die Preisfrage wird sein, ob abseits der Remote Play-Funktionalität (die auch Smartphones und Tablets sehr gut beherrschen) eine eigene Spiel-Fähigkeit vorhanden sein wird. Das wäre ultimativ, wenn wir hier eine PS Vita 2 oder Ähnliches bekämnen! Was die physischen Funktionen der Konsole betrifft, so zeigen frühe Prototypen, dass die Konsole einem PlayStation 5-Controller sehr ähnlich sehen wird, aber mit einem massiven 8-Zoll-LCD-Touchscreen in der Mitte. Das Gerät verfügt über adaptive Trigger für haptisches Feedback und enthält, was man von einem Handheld erwarten würde – Lautstärketasten, Lautsprecher, eine Audioeingangsbuchse usw. – klar. Wann auch immer Sonys nächstes PlayStation Showcase ansteht, es wird anscheinend ein großes Event sein.