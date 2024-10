belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro mit DockKit Test: Das nächste Level für eure Videos

Wenn das Gerät erst einmal auf dem Tisch steht, macht es einen gehörigen Eindruck. Das matte, seidige, nur leicht glänzende Schwarz steht dem automatischen Ständer recht gut, und das Design lässt sich in drei Teile aufsplitten. Unten, der Stand selbst, hat einen gummierte Fläche, damit der belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro auch nicht verrutscht. Gleichzeitig gibt es eine Reset-Taste und einen USB-C-Anschluss für das Laden des Produkts (und eures Smartphones, falls es sich darauf befindet). Teil zwei ist der bewegliche Oberteil – wenn ihr diesen sanft bewegt, hört ihr schon das Surren der Motoren. Sehr flüsterleise und sanft funktioniert das Ganze, und es gibt eine LED an der Frontseite, eine am Ständer sowie ein NFC-Symbol.

Das funktioniert so weit ganz gut, wenn ihr die Frontkamera verwendet – beispielsweise in einem FaceTime-Call, weil ihr da ein Gegenüber seht. Da sieht man automatisch aufs Display, doch wenn ihr euch selbst beispielsweise für ein YouTube-Video aufnehmt und eventuell in der Gegend herumzeigt und -seht, müsst ihr euch möglicherweise daran erinnern, immer wieder mal auf die Kamera zu blicken. Habt ihr diese Anwendung allerdings verinnerlicht, macht der belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro einen hervorragenden, fast schon unheimlich guten Job darin, euch in der Szene zu behalten. Wie das Ganze live aussieht, gibt es in einem Video des Herstellers zu betrachten:

Stage Auto-Tracking-Ständer Pro: Frei wie nie

Man sieht schon: Die 360° Grad-Verfolgung ist kein Witz, und die 90° Schwenkbarkeit hilft bei vertikalen Unterschieden. In der Praxis hat das in jedem Fall stets sehr gut funktioniert, und mit ein wenig Abstand (etwa zwei Metern oder mehr) tut sich das Produkt wesentlich leichter. Denn wer sich nicht schnell bewegt, gibt dem belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro die Chance, euch ruckelfrei und ohne Zeitdruck zu verfolgen. Das führt zu sanften Bewegungen und einem coolen, glatten Video – aber selbst aus nächster Nähe und mit einiger Verfolgungsarbeit sehen die fertigen Videos stets professionell aus. Das ist es auch, was den belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro so begehrenswert macht.

Denn mit einem Schlag habt ihr nicht nur die Hände und in gewisser Weise auch den Kopf frei für euren Content, den ihr dreht. Gleichzeitig bekommt ihr auch eine Chance, eure Videos aus einer ganz anderen Perspektive drehen zu können. Da der automatisierte Ständer auch mit einem integrierten Akku aufwartet, ist es ein Leichtes, ihn anderswo (auch auf einem Stativ!) zu platzieren und euch von dort aufnehmen zu lassen. Sobald die LED in Grün anzeigt, dass die Verfolgung funktioniert, könnt ihr wie gehabt eurer Aufgabe nachgehen, und das clevere Zubehör erledigt den Rest. Übrigens: Deswegen hat das Device zwei LEDs (eine vorne und eine hinten), damit ihr in jedem Fall seht, was Sache ist!

So viele Annehmlichkeiten

Der belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro überzeugt dabei durch seine Unkompliziertheit und das von Apple bereits bekannte „it just works“-Prinzip. Von der wirklich einfachen Kopplung über die Ein-Knopf-Nutzung des Ständers bis hin zu den nahezu perfekten Endresultaten kann ich dem Gerät fast nur Rosen streuen. Denn die Motoren des Produkts sind wirklich flüsterleise, und man hört das in den Videos absolut nicht. Gleichzeitig ist die Rotation und Neigung stets sanft gehalten, und ein cooles weiteres Feature darf man nicht vergessen! Wenn ihr euren Video-Platz einrichtet, macht ihr das am besten mit der Selfie-Cam. Denn so seht ihr dann schon vor der Aufnahme, wie das Ergebnis aussieht, ganz klar.

Da ihr stets im Zentrum des Videos (egal ob Hoch- oder Querformat) gehalten werdet, könnt ihr da feine Abstimmungen vornehmen, ohne euch um die Kamera Gedanken machen zu müssen. Tippt ihr während der Verfolgung auf den Kamera wechseln-Button am iPhone, um auf die Hauptkamera umzuschalten, dann dreht sich der belkin Stage Auto-Tracking-Ständer Pro selbständig so lange, bis er euch wieder mit dem Hauptobjektiv findet und verfolgt euch dann weiter! Das ist wirklich cool, und gemeinsam mit der Stativ-Kompatibilität, dem integrierten Akku und der MagSafe-Ladung eures iPhones (wenn das Produkt am Netzteil hängt) bleiben keine Wünsche offen. Ein Knopfdruck, und die Verfolgung wird beendet!

Die Technik

Fassen wir in diesem Absatz zusammen, was dieses Produkt alles zu leisten vermag. Der belkin Auto-Tracking Ständer Pro mit DockKit verfügt über einen integrierten Akku, der bis zu fünf Stunden Tracking-Funktionen ohne Stromversorgung bietet. Als Netzteil nimmt er bis zu 30 Watt entgegen, und die MagSafe-Funktion lädt euer iPhone mit bis zu 15 W auf. Es gibt eine Ein/Aus-Taste, zwei LEDs für den aktuellen Status und eine Reset-Taste. Dieses Produkt ist in der Lage, sich um 360 Grad zu drehen, und eine komplette Umdrehung schafft es in unter vier Sekunden.

Gleichzeitig kann sich der Ständer auch neigen, um insgesamt 90 Grad. Während er sich um 20 Grad nach vorne/unten neigen kann, schafft er 70 Grad nach hinten/oben. Dabei stützt sich der belkin Auto-Tracking Ständer Pro mit DockKit vollkommen auf die Verbindung mit eurem iPhone, das heißt, sowohl die Verfolgung, das Mikrofon und auch der Lautsprecher werden alle vom Smartphone bereitgestellt. Der Ständer bewegt sich dann nur noch – so funktioniert das Ganze. Sämtliche Modelle ab der iPhone 12-Serie sind mit diesem Zubehör sowie mit MagSafe-Hüllen kompatibel.