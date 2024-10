belkin BoostCharge Pro (WIZ017) Test: Formschöner Ladeständer für Apple-Geräte

Die Einschränkung, dass man beim belkin BoostCharge Pro (WIZ017) absolut nichts neigen, drehen, verstellen oder schwenken kann, tut vielleicht manchen weh. Aber in Wahrheit führt jede dieser Restriktionen zu einer immens hohen Verarbeitungsqualität, die ihr im Alltag jederzeit spürt. Hier gibt es keine beweglichen Teile, also habt ihr ein robustes Produkt auf dem Schreibtisch, das locker die nächsten Jahre überdauert. Gleichzeitig sorgt das durchdachte Design dafür, dass die Ladestation kaum rutscht, ordentlich steht und dabei viel Platz für all eure Geräte bietet. Eine LED zeigt zudem am Standfuß an, ob euer liegendes Produkt (sei es ein AirPods-Case oder ein weiteres Qi-fähiges Smartphone) aufgeladen wird. Die Ladestation ist übrigens in Schwarz oder Weiß erhältlich!

Alles in bester Ordnung, wenn man eben bedenkt, dass die Gerätschaft unveränderlich ist. Minimale Anpassungen des Smartphone-Displays sind also abgesehen von der Drehung ins Hoch- oder Querformat nicht möglich, und dann ist auch der Preis von 149,99 Euro (UVP) zu erwähnen. Es gibt natürlich wesentlich günstigere Mitbewerber, allerdings ist da auch die Verarbeitungsqualität nicht in dieser Höhe vorhanden – ganz klar. Alles in allem muss man sagen, dass ihr mit dem Kauf eines belkin BoostCharge Pro auf alle Fälle richtig liegt. Ihr bekommt ein langlebiges, robustes Produkt für den Alltagsgebrauch, das unerschütterlich seine Arbeit verrichtet. Die Schnellladefunktion ist da ein großer Bonus, und alles, was den eigenen Schreibtisch etwas aufgeräumter macht, ist jederzeit willkommen!