Bekommt Rockstar Games’ Red Dead Redemption eine PS5-Version?

Rockstar Games bereitet möglicherweise eine native Version von Red Dead Redemption für PS5 vor. Was wäre da wohl alles inkludiert?

Mehr zu Red Dead Redemption auf PS5

Derzeit können PS5-Spieler*innen das Spiel nur durch Abwärtskompatibilität mit der PS4-Version spielen. Aber aktuelle Hinweise deuten auf etwas Größeres hin – eine native PS5-Version. Diese Informationen stammen aus dem LinkedIn-Profil einer Rockstar Games-Entwicklerin, in der sie sowohl die PS5- als auch die Switch-Version von Red Dead Redemption erwähnte. Obwohl das Spiel bereits auf Switch verfügbar ist, deutet dieses Detail darauf hin, dass der Entwickler möglicherweise an der Version dieser Plattform gearbeitet hat und jetzt an einer nativen PS5-Version arbeiten könnte. Obwohl diese Information nicht offiziell ist, zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich. Die Tatsache, dass der Lebenslauf eines Entwicklers Hinweise auf diese Plattformen enthält, deutet darauf hin, dass etwas passiert!

Es ist auch erwähnenswert, dass die Erwähnung von PS5 möglicherweise ein Tippfehler sein könnte und stattdessen PS4 gemeint war. Da das Spiel letztes Jahr auf Switch und PS4 veröffentlicht wurde und jetzt auf dem Weg zum PC ist, besteht die Möglichkeit, dass sie wahrscheinlich an diesen Versionen gearbeitet hat, und die PS5 könnte versehentlich gelistet worden sein. Die Möglichkeit einer PS5-Version wird jedoch noch interessanter mit der Veröffentlichung der PS5 Pro am Horizont. Die neue Hardware sollte die verbesserte Leistung und Grafikfunktionen der neuen Konsole wirklich voll ausnutzen. Es wird erwartet, dass eine PS5-Version mit auffälligen visuellen Upgrades kommen würde. Mal sehen, was aus diesem Gerücht wird – jetzt erscheint erst mal Red Dead Redemption am 29. Oktober 2024 für den PC!