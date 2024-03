Bavarian BUA Ozeanplastikband Test: Nachhaltig und hochwertig für Apple Watch

Eine hochwertige Lösung für eure Apple Watch gesucht? Wir durften das Ozeanplastikband von Bavarian BUA testen. Lest unsere Eindrücke!

Über das Ozeanplastikband

Bavarian BUA ist grundsätzlich für seine Lederarmbandl, oder Lederarmbänder für Apple Watch, bekannt. Während das natürlich immer eine hochwertige Lösung ist und im Laufe der Zeit ganz natürlich eine eigene Patina entwickelt, wissen wir bereits von vielen anderen Lederprodukten wie etwa Taschen. Darüber hinaus gilt es stets aufzupassen, dass Leder nicht allzu nass wird und zum Sport sollte man so ein Accessoire auch nicht verwenden. Was unterscheidet nun das angebotene Ozeanplastikband (zur Website) von üblichen Leder-Lösungen? Die Innenseite dieses Bands besteht aus dem nachhaltigen und veganen Stoff AppleSkin – einer ökologischen Alternative für Leder. Aus den Resten der Apfelsaftproduktion (Schalen und Kerne) wird in Südtirol ein Pulver hergestellt, welches zu diesem nachhaltigen und langlebigen Rohstoff weiterverarbeitet wird.

Und die Armbänder selbst werden aus recyceltem Plastik aus unseren Ozeanen gefertigt und sind wasserbeständig, vegan und nachhaltig zugleich. Damit wird auch die SEAQUAL INITIATIVE unterstützt und dies trägt einen kleinen Teil dazu bei, dass unsere Ozeane wieder sauberer werden. Wie gesagt: Dieses Produkt ist nicht nur nachhaltig, sondern auch wasserfest. Somit eignet sich das Ozeanplastikband von Bavarian BUA ideal für den Alltag und ebenso für den Sport. Der erste Eindruck nach dem Auspacken war jedenfalls ein sehr guter: Ich hätte nicht gedacht, dass sich das Band so gut anfühlt. Die Geräusche, die das Band von sich gibt, gehen mehr in die quietschige Richtung, fast so, als hätte ich es mit echtem Leder zu tun. Das Anlegen stellt euch vor kein Problem: Die Connectoren in Richtung Apple Watch sind passgenau, und die Schließe ist der bekannte Standardverschluss.

Sitzt, passt, hat Luft im Alltag

Meine ersten Tage mit der weinroten Variante des Ozeanplastikbands waren eher von Gesprächen über die geschmackvolle Farbe geprägt. Es fällt von außen eigentlich kaum auf, was hier alles an spannenden Materialien im Band steckt. Die einzige Auffälligkeit bei diesem Stoffband stellen die für Bavarian BUA typischen kurzen blauen und weißen Fäden dar, die direkt bei den Connectoren eingenäht sind. Ansonsten ist hier alles dezent gehalten, und doch strotzt das Band vor lauter Qualität. Wie vorhin schon angesprochen quietscht und knarzt das Band ein klein wenig, fast, als ob es echtes Leder wäre – nur ohne den markanten Ledergeruch. Die Bänder passen für einen Handgelenksumfang von 16,5 – 22,5 cm und haben eine Breite von 22 mm. Sie sind mit sämtlichen veröffentlichten Apple Watch-Modellen kompatibel.

Damit nicht genug: Sollte euer Handgelenk größer oder kleiner sein, könnt ihr sogar eine E-Mail an servus@bavarian-bua.de schicken, es gibt nämlich auch die Möglichkeit einer Individualanfertigung. So weit geht Bavarian BUA, und das ist natürlich eine tolle Sache! Nicht nur, dass der Tragekomfort äußerst angenehm ist und die Farben gut mit eurem Style kombinierbar sind, somit ist auch die Option von Über- oder Untergrößen nur zu begrüßen. Dass die Armbänder in Bayern handgemacht werden und ihr mit einem Ozeanplastikbandl nebenbei auch noch einen Beitrag zu weniger Plastikmüll in den Meeren leistet, ist meiner Meinung nach noch ein weiterer großer Pluspunkt.

Was sonst noch aufgefallen ist

Während meines Testzeitraums mit dem Bavarian BUA Ozeanplastikband habe ich natürlich eine Vielzahl von Aktivitäten durchgeführt. Büroalltag, leichter bis mittelschwerer Sport, Tragen unter einem Mantel und oftmaliges Anlegen und Abnehmen kamen allesamt dran, also konnte ich mir binnen relativ kurzer Zeit schon eine gute Meinung über das Accessoire bilden. Es ist leicht und angenehm zu tragen, darf wie gesagt auch nass werden und trocknet ziemlich gut. Anfangs bleibt das Band noch ein wenig steif, so wie man es vom Material auch irgendwie erwarten würde, und mit der Zeit tragt ihr es ein. Die Schließe sitzt tadellos und verrichtet ihre Arbeit Tag für Tag einwandfrei, da gibt es gar keine Diskussion.

Selbst, wenn es schmutzig wird, lässt es sich wunderbar reinigen – das Band wird nicht umsonst für den Alltag angepriesen. Die hochwertige Verarbeitung fällt auch Umstehenden rasch auf, und im Falle des Ozeanplastikband war es die geschmackvolle Farbe – dunkles Burgunder oder weinrot, wie es Bavarian BUA nennt. Edel und doch dezent könnt ihr dann das Band im Alltag, im Büro oder auch zu Anlässen tragen, auch ein Anzug wird davon wunderbar komplimentiert. Nicht nur das, die Belastbarkeit ist ebenfalls hoch: Ob nun Kleinkinder daran herumreißen, ihr Ballsport ausübt oder ihr das Armband bei körperlicher Arbeit tragt, der Eindruck von diesem Ozeanplastikband ist so gut wie unverwüstlich.