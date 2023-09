Baut eure Traumstadt in Cities: Skylines II

Baue eine Stadt und verwandle sie in eine blühende Metropole mit dem wahrscheinlich realistischsten Stadtbauspiel aller Zeiten. Cities: Skylines II erweitert die Städte-Simulation um epische Maßstäbe, komplexe wirtschaftliche Systeme, simulierte Bürger:innen sowie dynamische Karten. Wage dich in nie zuvor erlebte Größenordnungen, verliere dich in einer vielschichtigen Simulation und sorge für eine lebendige Wirtschaft.

Cities: Skylines II – Was du träumst, kannst du bauen!

In Cities: Skylines II errichten wir detaillierte Städte in gigantischen Ausmaßen. Die epischen Maßstäbe und grenzenlosen Möglichkeiten erlauben es, eine blühende Metropole ohne Kompromisse zu errichten. Baut in die Höhe und über die Karte hinaus, um eure Traumstadt zu verwirklichen. Diverse Mechaniken stellen uns vor Entscheidungen, die sich auf die gesamte Stadt auswirken. Komplexe KI- und Wirtschaftssysteme erfordern somit strategische Planung und Problemlösung sowie die Fähigkeit, auf Veränderungen, Herausforderungen und Chancen zu reagieren.

Zum ersten Mal haben Bürger:innen eigene individuelle Lebensweisen, einschließlich Beruf, Haushalt, Beziehungen und mehr. Die Städte werden lebendiger den je, indem ihr das Leben einzelner Figuren verfolgen könnt – von den Höhen der Liebe bis zu den Tiefen des Verlustes, vom Wohlstand bis zum Wohlbefinden. Eure getroffenen individuellen Entscheidungen werden das Schicksal der Bewohner:innen euer Stadt maßgeblich beeinflussen, was jedem strategischen Schritt Gewicht und unmittelbare Auswirkungen verleiht.

Dynamische Schauplätze in verschiedenen Biomen bieten sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Natürliche Kräfte werden das Wachstum der Städte beeinflussen, während ihr mit steigenden Herausforderungen, wechselhaftem Wetter und saisonalen Katastrophen umgehen müsst. Hochauflösende Grafiken präsentieren die Schönheit von Städten wie nie zuvor – von einem bescheidenen Stadtviertel bis hin zur ikonischen Stadtsilhouette. Erbaut euch eure Traumstädte und erschafft eine Welt nahezu ohne Grenzen!