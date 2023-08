Baldur’s Gate 3: Auf PS5 könnt ihr es vor dem Launch herunterladen

Baldur’s Gate 3 kommt kurz nach seiner PC-Veröffentlichung auf PS5, und dieses Mal können wir es tatsächlich vorab herunterladen.

Vorladen von Baldur’s Gate 3

Der Entwickler Larian Studios hat bestätigt, dass wir Baldur’s Gate 3 ab dem 4. September um 18:00 Uhr auf PS5 vorladen können. Das höchst erfolgreiche Spiel wird zur gleichen Zeit am 6. September veröffentlicht, am selben Tag, an dem Xbox-Spieler:innen in Starfield eintauchen werden. Es wird ein guter Tag für Konsolen-Fans aller Art sein, so scheint es mir – wenn zwei Kandidaten für das Spiel des Jahres 2023 am gleichen Tag erscheinen, wird es friedlich auf der Welt!