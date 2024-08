Bald wissen wir, wann Dragon Age: The Veilguard erscheinen wird

Das Veröffentlichungsdatum von Dragon Age: The Veilguard wird laut BioWare schon nächsten Monat bekannt gegeben. Freude!

Mehr zu Dragon Age: The Veilguard

Das Update für den nächsten Monat wird auch eine Roadmap für den Start und weitere Informationen über das Spiel enthalten. BioWare hat kürzlich die primäre Stimme für das Spiel angekündigt. In einem Blog, der vor einem Charakterpanel auf der San Diego Comic Con am Freitag veröffentlicht wurde, bestätigte das Studio eine Reihe der Schauspieler, die helfen, neue und zurückkehrende Gesichter im neuesten Eintrag in der RPG-Serie zum Leben zu erwecken. BioWare sagte auch, dass es viel mehr Charaktere und Schauspieler zu vorstellen hat, einschließlich anderer wiederkehrender, aber dass es sich davon abhält, dies zu tun, um Story-Spoiler zu vermeiden. Da bleiben wir auf der offiziellen Website dran!

EA gab letzten Monat bekannt, dass Dragon Age: The Veilguard Ende dieses Jahres veröffentlicht wird. Das Startfenster wurde zusammen mit einem neuen Trailer für das Spiel bestätigt, der während des Xbox Games Showcase uraufgeführt wurde. Anfang 2024 wurden Pressevertreter zu einer Demo des Spiels eingeladen, und viele vermuten, dass sich BioWare damit von seiner besten Seite zeigen könnte. Die typisch verwobenen Geschichten, interessante Charaktere und ein generell ansprechendes Gameplay kommen zusammen und werden zu einem hoffentlich grandiosen Spiel. Was haltet ihr davon, freut ihr euch schon auf den neuen Teil der Dragon Age-Serie?