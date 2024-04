Aus Qualitätsgründen: Devolver Digitals Human Fall Flat 2 kommt erst 2026

Der Herausgeber Devolver Digital bestätigte die Verzögerung in seinem neuesten Jahresfinanzbericht, der diese Woche veröffentlicht wurde. “Human Fall Flat 2, die erwartete Fortsetzung des globalen Hits, wird jetzt 2025 nicht veröffentlicht”, sagte das Unternehmen. “Wir sind weiterhin sehr begeistert von diesem Titel, von dem wir glauben, dass er uns auf ein noch stärkeres 2026 vorbereiten wird”. Wie die kommende Fortsetzung wurde das Original Human Fall Flat von No Brake Games entwickelt, aber es wurde damals von Curve Digital veröffentlicht. Das Spiel wurde 2016 veröffentlicht und hatte laut den Unternehmen im Dezember 2023 50 Millionen Exemplare auf PC, Konsolen ( auch Nintendo Switch! ) und mobilen Plattformen ausgeliefert. Die Fortsetzung wurde für den PC während des Devolver Direct 2023 Showcase im vergangenen Juni angekündigt.

„Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf in Human Fall Flat 2, der unverschämten neuen Fortsetzung der Lieblingsphysik-basierten menschlichen Freunde”, heißt es in der Klappentext zu seinem Enthüllungstrailer. “Human Fall Flat 2 ist die größere, bessere und ungeschicktere Fortsetzung des Puzzle-Plattformers mit brandneuen Levels, anpassbaren Charakteren und noch wilderem, auf Physik basierendem Spaß. Jedes komplizierte Level ist vollgepackt mit neuen Spielzeugen und Geräten, mit denen Sie spielen können, da Sie eine Reihe von teuflischen Rätseln allein oder in Teams von bis zu acht Freunden lösen werden. Eine neue Physik-Engine, neue Gameplay-Interaktionen und neue Mechaniken werden jede Sitzung einzigartig albern und dynamischer als je zuvor machen. Zusammen mit raffinierten Bedienelementen, Grafiken und Musik ist Human Fall Flat 2 ein Slapstick-Erlebnis wie kein anderes!”