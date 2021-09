Augenschmaus: Zwei neue Forza Horizon 5-Videos für euch

Das aktuellste Forza Horizon 5 -Video hat keine neuen Gameplay-Aufnahmen, aber es bietet euch eine halbe Stunde beruhigende Ambient-Naturgeräusche aus der virtuellen Nachbildung Mexikos im Spiel. Richtig gelesen: Die “Nature Sounds of Forza Horizon Mexico” führen euch durch das ganze Land. Ihr dürft die Klänge einer Reihe natürlicher Regionen in Forza Horizon 5 genießen – von schroffen Hügeln über üppige Dschungel bis hin zu tropischen Stränden. Jede Klanglandschaft wird von Standbildern aus einer Reihe verschiedener Landschaften begleitet, die zu ihrer jeweiligen Region gehören. Sehr geschmackvoll und beruhigend, muss ich sagen, und das Video für euch gibt’s gleich hier:

Mehrspieler-Racing? Mehrspieler-Racing!

Wer es aber nicht ganz so gemütlich mag, kann sich ebenfalls glücklich schätzen. Denn Playground Games hat ein neues Multiplayer-Gameplay-Video veröffentlicht. Wollt ihr also mehr vom Open-World-Rennspiel in Aktion sehen, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Das 50-minütige Video umfasst einen Blick auf einige neue Arcade-Minimissionen, bei denen Spieler:innen darum kämpfen, so viele Ziele wie möglich zu erreichen, oder (für die Burnout-Fans) einen Eliminator-Modus, in dem Fahrer:innen explosionsartig aufeinanderprallen. Forza Horizon 5 soll schon am 9. November eintreffen und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten sein. Hier das Mehrspieler-Video für euch: