Aufgepasst: Demeo (Resolution Games) bringt D&D in VR

Resolution Games, das Team hinter Demeo, arbeitet mit Wizards of the Coast zusammen, um das erste offizielle D&D VR-Spiel zu entwickeln.

Mehr zu Demeo, D&D und VR

“Wie jeder, der Demeo gespielt hat, erraten kann, sind wir unglaublich große Fans von Tabletop-Rollenspielen”, sagte Resolution Games-Gründer und CEO Tommy Palm. “Dungeons and Dragons bietet eine der reichsten Fantasy-Welten, die jemals geschaffen wurden, und sie wird nur mit jedem neuen Quellenbuch und Abenteuer größer. Wir sind mehr als demütig, die Möglichkeit zu haben, mit einem so unglaublichen IP zu arbeiten, und freuen uns darauf, die ersten Details dieses neuen Projekts in der Zukunft zu teilen.”

Und ja, das ist der unglückliche Aspekt der Ankündigung: Es gibt keine wirklichen Informationen über die Tatsache hinaus, dass ein D&D VR-Spiel kommen wird. Es gibt zu diesem Zeitpunkt nicht einmal einen richtigen Titel für das neue Game, aber das ist schon in Ordnung so. Dem Team können wir vertrauen: Denn insgesamt leistet Demeo (auf Steam verfügbar) einen sehr guten Job, um die klassische D&D-Stimmung auch auf den Bildschirm zu bringen. Und wenn Resolution Games nun volle Unterstützung von Wizards of the Coast hat, dürfen wir schon auf Qualität hoffen!