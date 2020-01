Auf diese Marvel Filme 2020 dürft ihr euch freuen!

Das Jahr hat gerade erst begonnen und schon häufen sich neue Marvel Filme 2020-Trailer und Informationen. Damit ihr bestens vorbereitet seid, habe ich hier alle bisher bekannten Kinostreifen in chronologischer Reihenfolge angeführt.

Die erste Dekade ist vorbei

Das letzte Jahr wird allen MCU-Fans in Erinnerung bleiben – erlebten wir ja immerhin mit Avengers: Endgame das Ende der ersten Dekade an Marvel-Filmen. Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge zurück, als ein gewisser Waffenhändler namens Tony Stark in der Wüste eine Art Kampfanzug baute, um Terroristen zu entkommen, oder dem ersten Auftreten den Donnergottes Thor auf der Erde. Ganz zu schweigen das Debüt der Guardians of the Galaxy (zu unserem Test)oder der Reboot von Spider-Man (zu unserem Test). Die erste Dekade hatte einiges zu bieten und bescherte den Fans mit Infinity War (zu unserem Test) und Endgame (zu unserem Test) ein Finale Furioso. Doch viele fragen sind, wie es nun mit den Marvel-Filmen weitergeht.

Die Marvel Filme 2020 im Überblick

In der folgenden Auflistung befinden sich alle Marvelfilme, die 2020 anlaufen sollen in chronologischer Reihenfolge.

The New Mutants (3. April 2020 – US-Start)

20th Century Fox und Marvel Entertainment bescheren euch mit The New Mutants ein Horror-Abenteuer, das so gar nicht zu den MCU-Filmen passt. In einem isolierten Krankenhaus wird eine Gruppe von jungen Mutanten beobachtet, als plötzlich seltsame Dinge passieren. Ihre Fähigkeiten aber auch ihre Freundschaft wird in diesem Horror-Thriller auf die Probe gestellt. Weitere Infos zum Film findet ihr auf der offiziellen Webseite (englisch).