Auf die Plätze, fertig, los! Lego 2K Drive Free-to-Play-Wochenenden angekündigt

Gute Nachrichten für alle, die gerne mal den verrückten Arcade-Racing-Titel LEGO 2K Drive ausprobierne wollen – die kommenden Free-to-play-Wochenenden auf Xbox, Steam und PlayStation sind die perfekte Gelegenheit für Fans, um in das Spiel einzutauchen.

Spieler*innen können an den Wochenend-Festivitäten teilnehmen und das ultimative AAA Fahr-Adventure mit seiner weitläufigen Open World ausprobieren – entwickelt von Visual Concepts, die das ikonische LEGO Erlebnis weiterentwickelt haben. In LEGO 2K Drive können Fans ihre Kindheitsträume in der Garage wahrwerden lassen und mit 1.000 zur Verfügung stehenden Steinen ihr Traum-Vehikel bauen. Daneben kann das Spiel auch im Koop und Multiplayer Modus mit Freunden genossen werden.

Lego 2K Drive ist Free-to-play vom:

31. August bis 3. September auf Xbox und Steam

7. September bis 11. September auf PlayStation

Mehr Informationen zu LEGO 2K Drive findet ihr auf https://lego.2k.com/drive/ sowie in unserem Review.