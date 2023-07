Auf die Ohren: Teufel Rockster Air 2 ab sofort vorbestellbar

Mit dem richtigen Sound steigt die Party an jedem Ort – im Garten, im Proberaum, am Strand oder im Park. Der Teufel Rockster Air 2 beschallt mit mächtiger Bass-Power und hohen Pegeln selbst große Feiern. Dabei empfängt der Lautsprecher Musik per Bluetooth und bietet parallel Anschluss für Mikrofon, Instrument und externe Zuspieler. Alle vier Kanäle lassen sich miteinander mischen. Der tauschbare Hochleistungs-Akku bietet genug Saft für über 5 Stunden Spieldauer auf maximaler Lautstärke. Bei gemäßigtem Pegel steigt die Ausdauer auf über 58 Stunden.

Gemacht für Lebensfreude

Wo Musik ist, kommen Menschen zusammen und genießen das Leben. Der ROCKSTER AIR 2 schafft mehr solcher Momente, indem er einfach überall für partytauglichen Sound sorgt. Mit seinem Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) spielt er auf mittlerer Lautstärke (ca. 65 dB/1 m) unglaubliche 58 Stunden am Stück. Aber selbst bei voller Lautstärke reicht die Puste für satte fünf Stunden ungezügelter Partypower. Vier Griffe machen den gut 14 Kilogramm schweren Lautsprecher komfortabel alleine oder zu zweit tragbar. Apropos zu zweit: Zwei ROCKSTER AIR 2 lassen sich kabellos zum Stereopaar koppeln.

Spielt laut, klingt fantastisch

Hohe Pegel und satte, präzise Bässe sind essentieller Bestandteil der ROCKSTER-DNS. Der ROCKSTER AIR 2 macht hier keine Ausnahme. Er bleibt dem akustischen 2-Wege-Aufbau aus Horn und 10-Zoll-Treiber treu. Im Vergleich zu seinem Vorgänger strahlt das Hochtonhorn breiter ab, was selbst bei weit seitlich stehenden Zuhörenden für eine hohe Sprachverständlichkeit sorgt. Der neue 10-Zoll-Mitteltieftöner liefert präzise, markige Bässe und saubere Mitten. Sogar auf höchster Lautstärke bleibt der Sound ausgewogen und frei von Verzerrungen. Dabei kann der ROCKSTER AIR 2 auch bei leisen Tönen absolut überzeugen.

Hier finden alle Anschluss

Neben dem Bluetooth-Eingang finden auch externe Zuspieler per Miniklinke (3,5 mm), Instrumente (6,3 mm) und Mikrofone (XLR) Anschluss. Alle vier Eingänge werden über separate, beleuchtete Volumenregler auf der Geräterückseite gemischt und gemeinsam wiedergegeben. So sind spontane Jam Sessions mit Gitarre und Mikro ebenso möglich wie private Karaoke-Partys.

Spielt und spielt und spielt

Der ROCKSTER AIR 2 wird mit einem wechselbaren Akku mit 7,8 Ah Kapazität und Tiefenentladeschutz geliefert. Selbst dem hochwertigsten Akku geht mal die Puste aus, beim ROCKSTER AIR 2 nach circa fünf Stunden auf maximaler Lautstärke. Wenn es aber heißt: „Ich will noch ein bisschen tanzen“, geht der ROCKSTER AIR 2 auch in die Verlängerung – entweder durch einen Ersatzakku, der sich mit wenigen Handgriffen einbauen lässt, oder über eine externe Autobatterie, die per Zubehör-Kabel angeschlossen wird. Und damit dem Smartphone oder Tablet nicht der Saft ausgeht, fungiert der ROCKSTER AIR 2 auch als USB-C-Powerbank (5 V, 2 A).

Wer ohne Ersatzakku fernab von Stromquellen unterwegs ist, betreibt den ROCKSTER AIR 2 auf Knopfdruck im Eco-Modus. Dieser limitiert Bass und Pegel (circa -10 dB) und spielt dann auf höchster Lautstärke über 31 Stunden.

Preis und Verfügbarkeit