Audio-Technica stellt aktiven kompakten Regallautsprecher AT-SP3X vor

Mit den AT-SP3X ergänzt Audio-Technica sein Portfolio nun auch um aktive Kompaktlautsprecher (Regallautsprecher) für kabellose Setups.

Mehr zu den AT-SP3X

Diese Regallautsprecher wurden speziell für kabellose Setups entwickelt und sollen ein besseres Audioerlebnis bieten. In der Tat lassen sich die Lautsprecher ganz einfach per Bluetooth mit den bekannten Plattenspielern der Marke Audio-Technica verbinden, einschließlich des erst kürzlich vorgestellten AT-LP70xBT. Wie dieser profitieren auch die AT-SP3X von der Erfahrung des Herstellers im Hi-Fi-Bereich und überzeugen durch einen raumfüllenden, vollen Klang über das gesamte Frequenzspektrum hinweg – den man so schlanken, kompakten Lautsprechern auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Die Lautsprecherbestückung umfasst einen 3″-Tief-/Mitteltöner und einen 1,1″-Hochtöner, die mittels integriertem DSP abgestimmt sind und sich durch einen kraftvollen, ausgewogenen Sound auszeichnen. Damit sind sie nicht nur für Musik ideal, sondern auch für Filme/Videos und sonstige Medien.

Über die eingebauten Cinch-Stereobuchsen lassen sich die AT-SP3X direkt mit den unterschiedlichsten kabelgebundenen und analogen Audioquellen verbinden, sind dank integriertem Bluetooth-Modul aber auch perfekt für kabelloses Streaming mit zwei Geräten gleichzeitig. So ist es zum Beispiel möglich, die Playlist auf dem Laptop und dabei einen Podcast auf dem Smartphone anzuhören. Die Lautsprecher benötigen keinen externen Verstärker oder Receiver, sind im Handumdrehen betriebsbereit und machen in jeder Umgebung eine gute Figur – und erfüllen mit ihrer Audio-Performance geliebte Song-Klassiker und Neuentdeckungen gleichermaßen mit Leben. Die Lautsprecher sind mit einem Netzschalter mit LED-Anzeige und einem Lautstärkeregler ausgestattet und lassen sich ganz einfach bedienen. Sie besitzen eine mattschwarze Oberfläche, die sich in jede Umgebung gut einfügt.

Features

Kompaktlautsprecher mit 3″-Tief-/Mitteltöner und 1,1″-Hochtöner

Kabelverbindung über Stereo-Cinch-Buchsen oder kabelloser Bluetooth-Betrieb

Optimiert für den Einsatz mit Plattenspielern, PCs, Smartphones und anderen Geräten

Aktivlautsprecher für ein einfaches Setup ohne externen Verstärker/Receiver

Multipoint-Pairing für eine dauerhafte Verbindung mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig

Minimalistisches, schlankes Design, passend für unterschiedlichste Raumsituationen

Netztaste mit LED-Anzeige plus Lautstärkeregler für eine unkomplizierte Bedienung

Netzteil mit drei Adaptern für den internationalen Einsatz und 2-m-Lautsprecherkabel im Lieferumfang

Die Audio-Technica AT-SP3X sind ab sofort zu einem Preis von 199,- Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen auf www.audio-technica.com.