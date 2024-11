Auch inZOI hat es getroffen: Early Access erst Ende März 2025

inZOI, ein weiterer in einer Reihe von scheinbar verfluchten Die Sims-Konkurrenten, die Verzögerungen erleben, wird – ihr habt es erraten – auf den 28. März 2025 verschoben.

Warten auf inZOI

Mittlerweile glaubt man schon fast, dass EA jeden, der Spiele im Stil von Die Sims macht, irgendwo verflucht hat. Denn 2024 war kein gutes Jahr für Life-Sims: Life By You wurde sang- und klanglos eingestampft, und während inZOI um einiges hübscher aussieht und voller cooler Funktionen steckt, schafft Krafton den ursprünglich angepeilten Termin Ende 2024 doch nicht. Hyungjun “Kjun” Kim, der Direktor des Spiels, schreibt in Discord (zu finden via offizieller Homepage) und dankt allen zunächst dafür, dass sie die Demo des Spiels auf der gamescom probiert haben: “Ein solches Engagement zu sehen, hat uns so viel Glück gebracht, und es war inspirierend zu sehen, wie tief die Menschen mit dem Spiel verbunden sind. Ihre Antwort und Ihr Feedback haben uns die Verantwortung bewusst gemacht, die wir haben, den Spielern ein möglichst vollständiges Erlebnis zu bieten. In dieser Botschaft geht es um diese Erkenntnis.”

Kim fährt fort: “Nachdem wir Ihr Feedback von Character Studio überprüft und eine Fülle von Daten aus unseren verschiedenen Spieltests analysiert haben, haben wir beschlossen, inZOI am 28. März 2025 im Early Access zu veröffentlichen. Wir entschuldigen uns, dass wir Ihnen das Spiel nicht früher bringen konnten, aber diese Entscheidung spiegelt unser Engagement wider, dem Spiel den bestmöglichen Start zu ermöglichen. Diese Änderung unseres Veröffentlichungsdatums steht für unser Engagement, unserem Game eine stärkere Grundlage zu geben, damit wir diese Reise gemeinsam auf die bestmögliche Weise antreten können.” Na dann sparen wir doch noch eine Weile weiter auf ein ordentliches PC-Upgrade, bevor wir den Steam Early Access probieren – was haltet ihr davon?