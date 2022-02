Atlus kündigt RPG Soul Hackers 2 an (Release im Sommer)

ATLUS (unter anderem bekannt für Shin Megami Tensei, Catherine und die Persona-Reihe) kündigte mit Soul Hackers ein neues RPG an, das bereits im Sommer erscheinen soll. Das ist eine absolute Überraschung, erschien der erste Teil immerhin 1997 für den Sega Saturn.

Worum geht’s und wer ist dabei?

In einem Krieg zwischen Dämonenbeschwörern liegt es in den Händen von Ringo und ihrem Team, das Schicksal zu entschlüsseln und die Welt vor der Apokalypse zu retten. In dieser brandneuen Story entscheiden die Hacking-Skills, ob die Zerstörung der Welt verhindert werden kann.

Eiji Ishida und Mitsuru Hirata zeichnen als Producer und Director verantwortlich, die Musik stammt von MONACA, die Charakterdesigns von Shirow Miwa und Shinjiro Takata betreut das Projekt als Production Manager.