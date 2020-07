Atelier Ryza 2 für Switch, PS4 und PC angekündigt (Release im Winter)

Gute Nachrichten für die Fans von Atelier Ryza – KOEI TECMO Europe und GUST Studios kündigen das magische JRPG Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, das bereits im Winter für Nintendo Switch, PlayStation 4 und digital auf Steam veröffentlicht wird, an.

Lost Legends & the Secret Fairy ist ein direkter Nachfolger des Bestsellers Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (bis dato 420.000 Einheiten verkauft). Im neusten Spiel der Atelier-Serie kehrt Ryza triumphierend als Protagonistin zurück – zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises übernimmt ein Charakter die Rolle der Heldin in zwei aufeinanderfolgenden Teilen.

Der neue Titel wurde während Nintendo’s Direct Mini im Juli enthüllt und gibt Fans einen ersten Blick auf Ryza’s kommende Quest. Die Teaser-Website wurde während der offiziellen Ankündigung ebenfalls aktiviert. Weitere Informationen und der offizielle Startschuss der Website folgen am 29. Juli 2020.