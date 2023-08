Atari und PLAION kündigen den Atari 2600+ an

PLAION und Atari kündigen mit dem Atari 2600+ eine moderne, originalgetreue Nachbildung der bahnbrechenden Konsole, die 1980 an. Diese soll am 17. November 2023 weltweit auf den Markt kommt und kann zum Preis von 119,99 Euro vorbestellt werden.

Was hat der Atari 2600+ zu bieten?

Mit zehn der bekanntesten Videospiele in der Geschichte von Atari, darunter Adventure und Missile Command, wurde das Atari 2600+ mit moderner Technologie entwickelt, um das ursprüngliche Atari 2600 Video Game System mit vier Schaltern authentisch nachzubilden. Für alle, die das Spielerlebnis der 70er und 80er Jahre erleben wollen, liegt dem Atari 2600+ der CX40+ Joystick-Controller bei, der in Größe und Layout dem originalen 2600 Joystick-Controller nachempfunden ist und so für einen Hauch von Nostalgie sorgt.

Key-Features: