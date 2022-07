Asynchroner Partytitel Bail or Jail ab sofort via Steam für PC erhältlich

Konami veröffentlicht heute den asynchronen Partytitel Bail or Jail , der 2019 unter dem Namen OBAKEIDORO!¬ für die Switch veröffentlicht wurde, via Steam für PC. Noch bis zum 27. Juli ist der Titel um 20% im Preis rabattiert. Bis zu vier Spieler:innen können in bester „Räuber und Gendarm“-Manier spannendes Gameplay erleben, während sie vor dem Monster fliehen oder ihre Opfer schnappen müssen.

Was erwartet euch?

In Bail or Jail muss ein Team aus Menschen gegen ein Monster bestehen, das sie auf Biegen und Brechen jagen will. Damit das gelingt, muss die Truppe rennen, sich verstecken und das Monster bei jeder sich bietenden Gelegenheit kurzzeitig außer Gefecht setzen. Der Spieler, der wiederum als Monster an den Start geht, hat die Aufgabe, die einzigartigen Fähigkeiten ideal auszunutzen, um das flüchtende Menschenteam zu fangen.

Während die Spieler:innen immer erfahrener werden, entdecken sie die bestmöglichen Charaktere für unterschiedliche Maps, erhalten zusätzliche Fähigkeiten und passen so stetig ihren Spielstil neu an.

Das Spiel kann allein oder mit bis zu vier Spielern an einem PC gespielt werden. Die „Schnelles Spiel“-Funktion erlaubt es Freundesgruppen, sich via Discord direkt vernetzen zu können. Im Spiel selbst gibt es zahlreiche Ingame-Belohnungen wie neue Charaktere, Laternen, Titel und mehr. Steam-Achievements und Sammelkarten werden ebenfalls noch hinzugefügt. Darüber hinaus sind bereits jetzt Updates mit limitierten Events, neuen Maps, neuen Charakteren und weiteren Inhalten geplant.