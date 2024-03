ASUS Zenfone 11 Ultra vorgestellt: Mit Kraft, Kamera und KI

Das ASUS Zenfone 11 Ultra markiert einen wichtigen Schritt zu einem größeren Formfaktor, der mehr von allem bietet. Was kann es genau?

Sorgfältig gefertigtes Design: 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 144 Hz und einer screen-to-body ratio von 94 %, gefertigt aus recycelten Materialien in einem hochwertigen Gehäuse

Leistungsstarker Akku: 65 W HyperCharge, kabelloses Aufladen und 5500 mAh Kapazität für mehr als 26 Stunden regelmäßige Nutzung garantieren optimale Performance und Komfort

Intelligentes Kameradesign: 50 MP Triple Kamera, 6-Achsen Hybrid Gimbal 3.0, Super HyperSteady Videostabilisierung und KI-Porträtvideomodus

Mit Unterstützung von KI: KI-Hintergrundbild, KI-Anrufübersetzer und KI-Transkript bringen einzigartige Verbesserungen der Nutzungsqualität und revolutionieren das Anwendererlebnis

Über das ASUS Zenfone 11 Ultra

“Mit dem Zenfone 11 Ultra bietet ASUS seinen Nutzern ein hochwertiges Design, eine Flagship-Kamera, KI-Funktionen und eine längere Akkulaufzeit”, sagte S.Y. Hsu, Co-CEO von ASUS, auf dem Launch-Event. “Kurz gesagt, das Zenfone 11 Ultra ist alles, was ein Flagship-Phone im Jahr 2024 sein sollte, und es wird dem Endverbraucher den größtmöglichen Mehrwert bieten.” Das Smartphone ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, die von unterschiedlichen Landschaften auf der ganzen Welt inspiriert sind und zum persönlichen Stil des Besitzers passen. Natürlich hat ASUS bei der Entwicklung des neuen Handys auch auf Nachhaltigkeit geachtet und verwendet recycelte Materialien, wie zum Beispiel 100% recyceltes Aluminium für den Rahmen und einen erhöhten Anteil an recycelbaren Verpackungen.

Farben und Display

Mit einem 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 144 Hz, das durch die Pixelworks®-Technologie verbessert wurde, bleiben zudem dank LTPO-Technik keine Wünsche offen. Das Design des Telefons ist gleichermaßen beeindruckend und bietet ein bemerkenswertes Verhältnis von 94 % zwischen Bildschirm und Gehäuse, welches durch deutlich kleinere Ränder erreicht wird. Das Zenfone 11 Ultra ist in vier Farben erhältlich, die von Landschaften aus aller Welt inspiriert sind. Die beliebten Klassiker Skyline Blue und Eternal Black spiegeln den blauen Tag- und schwarzen Nachthimmel Skandinaviens wider, während Misty Grey und Desert Sand von nebligen Morgenstunden bzw. atemberaubenden Dünen inspiriert sind. Der umweltfreundliche Rahmen des Telefons besteht zu 100 % aus recyceltem Aluminium und das Display zu mehr als einem Fünftel aus recyceltem Glas, und die Verpackung besteht aus 94 % weniger Kunststoff was ASUS näher an eine zirkuläre Lieferkette bringt.

Von Stärke und Ausdauer

Das leistungsstarke Zenfone 11 Ultra wird von der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform angetrieben. Diese Technologie ermöglicht einen nahtlosen Betrieb für jede Anwendung, von intensiven Gaming-Sessions bis hin zu mühelosem Multitasking. Mit bis zu 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher können sich die Nutzer:innen auf ein leistungsfähiges Gerät verlassen, das KI-Aufgaben mühelos bewältigt und flüssiges Gameplay sowie beeindruckende Grafiken bietet. Ein größerer Akku von 5.500 mAh bietet eine bis zu 26,5 % höhere Nutzungsdauer, und nicht nur das: Dieses Smartphone wurde außerdem mit der 65-W-HyperCharge-Funktion für maximale Ladeleistung aufgerüstet, so dass Nutzer:innen ihre Geräte schnell und effizient aufladen können. Für zusätzlichen Komfort unterstützt das Zenfone 11 Ultra das kabellose Laden über jedes Qi-kompatible Ladegerät.

Mehr Bild im Bild

Die 50-MP-Kamera wird von fortschrittlichen Funktionen wie dem 6-Achsen-Hybrid-Gimbal 3.0, der Super HyperSteady-Videostabilisierung und der OZO-Audio-gestützten 3D-Surround-Sound-Aufnahme unterstützt. Diese Elemente sorgen zusammen für eine beispiellose Stabilisierung und Audioqualität und setzen neue Maßstäbe in der Smartphone-Bildverarbeitungstechnologie. Dank des 6-Achsen-Hybrid-Gimbal der dritten Generation steht die Stabilisierung an erster Stelle. Ergänzend zu den technischen Weiterentwicklungen bietet das Zenfone 11 Ultra verschiedene Software-Optimierungen, um die Bildqualität weiter zu verbessern. Der KI-Porträtvideomodus bietet einen Tiefenschärfeeffekt, der Videos eine professionelle Ästhetik verleiht, während die manuelle Fokusanpassung den Nutzer:innen eine kreative Kontrolle über die visuelle Darstellung ermöglicht.

Die KI-Unterstützung verbessert das Benutzererlebnis noch weiter und führt Funktionen wie HyperClarity und AI Object Sense ein, die dabei helfen, naturgetreue Bilder aufzunehmen und jeden Moment des Lebens festzuhalten. HyperClarity, das beim Zoomen aktiviert wird, erhöht die Bildschärfe durch Deep-Learning-Modelle, die Bilder rekonstruieren und Details auf Basis der KI-Erkennung hinzufügen. Darüber hinaus bietet die bietet die Kamera mit dem 32-MP-Sensor eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und einen breiteren Blickwinkel, um auch in unvorteilhaften Umgebungsbedingungen beeindruckende Selfies zu machen.

Zur künstlichen Intelligenz

Das Zenfone 11 Ultra bietet fortschrittliche KI-Funktionen und nutzt die leistungsstarke geräteinterne KI-Leistung des Snapdragon 8 Gen 3, um die Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Geräten arbeiten, neu zu definieren. Mit der KI-Rauschunterdrückung, die auf maschinellen Lernverfahren basiert, sorgt das Smartphone für kristallklare Audioqualität in allen Szenarien, sei es beim Telefonieren, bei Instant-Messaging-Anrufen oder bei der Kommunikation in Spielen. Außerdem bietet das Gerät den AI Call Translator, der eine sofortige Umwandlung von Sprache in Text und eine Übersetzung in die bevorzugte Sprache ermöglicht. Durch den Einsatz hochentwickelter KI-Modelle versteht das Smartphone kontextbezogene Nuancen und ermöglicht so nahtlose Kommunikation in jeder Sprache. Die Übersetzung wird dann in eine klare Sprachausgabe umgewandelt, für größtmöglichen Komfort.

Die AI Wallpaper-Funktion des Zenfone 11 Ultra ermöglicht es Nutzer:innen, mühelos personalisierte Hintergrundbilder auf der Grundlage von 6 verschiedenen Stilrichtungen zu erstellen. Mit nur wenigen Eingaben und unserem fortschrittlichen KI-Algorithmus können alle einzigartige Hintergründe erstellen, die ihren Stil und ihre Persönlichkeit widerspiegeln und ihrem Gerät einen individuellen Touch verleihen. Eine weitere revolutionäre Funktion ist die KI-Transkriptionsfunktion, die eine Echtzeit-Transkription bei der Verwendung der Recorder-App bietet, sowohl während der Aufnahme als auch aus bestehenden Sprachdateien, unterstützt durch fortschrittliche KI-Technologie. Mit Hilfe des im Smartphone integrierten Recorder-Tools lassen sich Transkripte einfach erfassen und speichern.

Weiteres und Verfügbarkeit

Das Zenfone 11 Ultra revolutioniert die Dateiverwaltung mit der semantischen Suche. Dank multimodalem Lernen können wir anhand von Schlüsselwörtern nach Fotos in der eigenen Galerie und installierten Apps suchen. Diese intuitive Funktion versteht Befehle in natürlicher Sprache und unterstützt mehrere Sprachen und Offline-Funktionen. Darüber hinaus ist sie in die Telefoneinstellungen integriert, um uns beim Einrichten des Smartphones zu unterstützen. Mit ASUS GlideX können Nutzer:innen Apps von Smartphones auf andere Geräte wie PC-Bildschirme streamen. Das Tool vereinfacht Dateiübertragungen, verbessert Konferenzgespräche und vereinfacht die Gerätesteuerung. Durch die Spiegelung des Smartphonebildschirms auf den PC können Medien mit Familie, Freunden und Kollegen einfach geteilt werden.

Als weitere produktivitätssteigernde Anwendung ermöglicht Phone Link die Übertragung von Dateien per Drag & Drop, das Versenden von Textnachrichten vom PC aus, die Verwaltung von Anrufen und die Anpassung von Benachrichtigungen und definiert so das Smartphone-zu-PC-Erlebnis neu – für unvergleichlichen Komfort und Effizienz. Interesse bekommen? Das ASUS Zenfone 11 Ultra ist ab sofort zur Vorbestellung verfügbar. Eine Vorbestelleraktion läuft bis zum 14. April 2024, und die Auslieferung beginnt ab dem 22. März 2024. Was kostet der Spaß? Mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz kostet ein Handy 999,- Euro, und ein Upgrade bringt euch auf 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicherplatz für 1.099,- Euro. Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Website – ist das Gerät etwas für euch?