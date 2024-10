Astro Bot: Mit Abstand der meistverkaufte Plattformer hinter Super Mario

PlayStations Astro Bot hatte einen besseren Start als alle anderen 3D-Plattformspiele, die nichts mit Nintendos Super Mario zu tun haben.

Erfolgreicher Astro Bot

Man hat sich den Zeitraum aller Spiele-Releases angesehen, die in den letzten zehn Jahren in Europa veröffentlicht wurden. Das kommt vom GI.biz-Journalisten Christopher Dring, der die Verkäufe des Spiels kennt, einschließlich physischer und digitaler Daten. Laut Dring sind die Verkäufe von Astro Bot einen Monat nach seiner Veröffentlichung derzeit um 34 % höher als bei Segas jüngstem Sonic-Flaggschiff-Spiel Sonic Frontiers und 52 % höher als bei Activisions Crash 4. Dabei muss man sagen, dass Astro Bot ein PS5-Exklusivtitel ist und daher nur diese eine Konsole als Verkaufsplattform nutzne kann. “Astro Bot hat sich in den letzten 10 Jahren besser verkauft als jedes neue 3D-Plattformspiel (Mario beiseite),” schrieb Dring auf X. „Es hatte einen starken Start für das Genre.”

Dring stellte fest, dass er aufgrund der Bedingungen seiner Vereinbarung mit europäischen Datenverteilern keine spezifischen Verkaufszahlen teilen darf. Sony hat keine offiziellen Verkaufszahlen für Astro Bot veröffentlicht, einzelne Aussagen untermauern aber die Aussage. “Sowohl physisch als auch digital belegte Astro Bot den 2. Platz bei den Stückverkäufen in den USA für den 7. September (nur hinter NBA 2K25), und der Astro Bot DualSense war das meistverkaufte Zubehör der Woche”, sagte Mat Piscatella, Geschäftsführer für Videospiele bei Circana, auf Bluesky. „Solide Woche 1.“ PlayStation und Team Asobi haben angekündigt, dass Astro Bots Gratis-Speedrun-DLC noch 2025 veröffentlicht wird. Die Zeichen für einen Nachfolger stehen äußerst gut – warten wir auf Team Asobis Astro Bot 2!