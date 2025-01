Astro Bot ist noch nicht am Ende: Neue Levels kommen weiterhin!

Astro Bot bekommt zumindest ein weiteres Speed-Run-Level, wie es enthüllt wurde – ganz heimlich, still und leise. Was kommt da noch?

Mehr für Astro Bot

Bisher wurde angenommen, dass Team Asobi seine geplanten kostenlosen DLC-Veröffentlichungen für den PS5-Plattformer nach dem Weihnachtsniveau im Dezember abgeschlossen hatte, aber es scheint, dass Asobi noch nicht fertig ist. Das Spiel erhielt fünf kostenlose Speedrun-Stufen als DLC, die ab Mitte Oktober wöchentlich veröffentlicht wurden. Jetzt wurde während eines von PlayStation veranstalteten Turniers am Wochenende ein neues Speed-Run-Level eingeführt. Aufnahmen vom Level, die ihr unten sehen könnt, zeigen, dass es den Zeitstopp-Power-Up und die Blume verwendet, die es dem Bot ermöglicht, höher in der Luft zu schweben. Es ist nicht bekannt, wann das Level zum Spiel hinzugefügt wird. Während das Filmmaterial des Levels es nicht zeigt, wird davon ausgegangen, dass mehr Cameo-Bots erscheinen werden, wenn dieses Level dem Spiel hinzugefügt wird, wie es bei früheren Speed-Run-Levels der Fall war.

In Konzeptzeichnungen wurden mehrere Cameo-Bots gezeigt, die noch nicht im Spiel aufgetaucht sind, wie Tekkens Heihachi, Fat Princess von Fat Princess und Sweet Tooth von Twisted Metal. Es gibt auch Urheberrechtsinformationen in Bezug auf mehrere Ubisoft-Eigenschaften in den Credits des Spiels, die noch nicht zu entsprechenden Cameo-Bots geführt haben. Viele Fans haben darauf hingewiesen, dass das Level-Auswahlmenü von Astro Bot einen großen leeren Raum zu haben scheint, der aussieht, als ob er mit mehr Levels gefüllt werden sollte, was viele glauben lässt, dass mehr auf dem Weg sind. Oder aber: Team Asobi köchelt schon längst am nächsten Titel, und Astro Bot geht trotz seiner Mega-Popularität den Weg von Animal Crossing: New Horizons, wo die Fanbase auch bis heute nicht glauben kann, dass einfach keine Updates mehr dafür erscheinen. So oder so: Hier ist das Video für euch!