Neuer Assassin’s Creed Mirage Trailer zeigt uns ein lebendiges Bagdad

Der neue Trailer zu Asssassin´s Creed Mirage zeigt uns Einblicke zum Schauplatz, die Runde Stadt von Bagdad. Reise in das Bagdad des 9. Jahrhunderts mit diesem immersiven Blick auf die Stadt Bagdad zu ihrer Blütezeit – mit vollständigem arabischen Voiceover.

Mehr zu Assassin’s Creed Mirage

Mirage spielt zwei Jahrzehnte vor Assassin´s Creed Valhalla und findet hauptsächlich in Bagdad. In der Hauptrolle ist Basim Ibn Is’haq, welchen wir schon aus Assassin´s Creed Valhalla kennen. Doch nun sehen wir ihn in seinen seinen jungen Jahren, als Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Im Großen und Ganzen ist es eine Hommage an den Kern der Serie und insbesondere an den ersten Assassin’s Creed-Teil. Es bietet ein narratives Action-Adventure-Erlebnis mit Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentate. Asssassin´s Creed Mirage erscheint am 5.Oktober!