Assassin’s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks (Test): Ein göttlicher Abschluss?

Nach dem überraschend guten ersten und etwas schlechteren zweiten DLC, kommt nun mit Assassin´s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks womöglich die letzte große Erweiterung für das ohnehin schon massive Spiel. Der zusätzliche Inhalt bringt euch diesmal in mythologische Welten, doch nicht nach Asgard oder Jötunheim, die wir schon im Verlauf der Hauptgeschichte besucht haben, sondern nach Svartalfaheim. Was genau Odin dort sucht und ob die Erweiterung fischen Wind in die Welt von Valhalla bringt, erfahrt ihr in meinem Test.

Feuer und Eis

Odin reist in das Reich der Zwerge, Svartalfaheim, und findet sich in Mitten eines Angriffs, auf die unbekannte Welt, des Feruerriesen Surt wieder. Der Riese aus dem flammenden Muspelheim, marschiert mit seiner Lava-Armee aber auch mit frostigen Kameraden aus Jötunheim ins Zwergenland ein und verursacht Kaos und Zerstörung. Odin ist jedoch aus einem anderen Grund angereist und weniger an diesem Krieg interessiert. Er versucht seinen geliebten Sohn Baldr aus Surts Gefangenschaft zu befreien. Doch während der verzweifelten Rettungsaktion, durch das Zwergenkönigreich, kommt Odin nicht daran vorbei die Zwerge und deren Pläne zu unterstützen. Sie wollen ihre Welt zurückerobern und so hilft ihnen Odin mit verschiedenen neuen mythologischen Fähigkeiten.

Ein frischer Wind

Mit neuen Gegner-Typen erwarten uns frische Kämpfe in denen neue Strategien von Nöten sind. Odin entfesselt neue göttliche Kräfte, die verschiedenste Nutzen haben. Nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Fortbewegung durch die Welt, sind die Fähigkeiten sinnvoll einsetzbar. Von besiegten Gegnern können verschiedenste Kräfte geraubt werden. Als Tarnung kann die Gestalt von Soldaten aus Muspellsheim angenommen werden, um heiße Lava zu durchqueren und gegnerische Lager ohne Entdeckungsgefahr zu infiltrieren. Um schneller die Welt zu erkunden kann einem Raben die Fähigkeit zu Fliegen entnommen werden. So verwandelt sich Odin selbst in einen Vogel und gleitet durch die Lüfte. Feinde können auch wiederbelebt werden, sodass sie an Odins Seite weiter kämpfen.

Um diese Götterkräfte freizusetzten muss zuerst genug Hugar (Geist) gesammelt werden. Dazu kommt, dass immer nur zwei Kräfte gleichzeitig und temporär genutzt werden können. Somit herrscht stetig Abwechslung zwischen den Fähigkeiten und Spielsituationen. Dies fordert auf strategisch nachzudenken, wo die Fähigkeiten verfügbar und wann sie am besten einzusetzen sind. Manchmal wirkt sich dies leider negativ auf den Spielfluss aus. Wenn an einer Stelle eine Fähigkeit genutzt werden muss und diese nicht ausgerüstet ist, so muss ein Gegner gesucht werden der diese Kraft innehat. Doch allgemeinerfrischen diese neuen Mechaniken das Spielerlebnis ungemein.

Göttliche Atmosphäre

Svartalfaheim beeindruckt mit unterirdischen Zwergen-Schmieden bis zu erhabenen goldenen Gipfeln. Diese weitläufige wie vertikale mythologische Welt ist absolut atemberaubend und läd dazu ein, jedes Geheimnis zu entdecken und Winkel zu erkunden. Es kommt sogar vor, dass kein genaues Ziel markiert wird und so komplett frei erforscht werden soll. Missions-Markierungen tauchen dann auf wenn eine Missions-Reihe gefunden und gestartet wird. Dieser etwas offenere Ansatz erinnert sehr an Breath oft he Wild oder an das kürzlich erschienene Elden Ring. Dies ist ein erster guter Schritt um in der Assassin´s Creed Reihe mehr Freiheit zu ermöglichen und weniger händchenhaltende Symbole und Anzeigen zu unterstützen.

Wie immer bei Assassin´s Creed ist die Musik ein großer Bestandteil der Spielerfahrung. Auch diesmal enttäuscht die musikalische Untermalung der Welt und verschiedenen Ereignisse nicht. Kraftvolle Töne erklingen im Kampf gegen Elementar-Gegener und ruhige sanfte Klänge begleiten uns während wir die göttliche Welt erkunden.

Sofort nach Svartalfheim?

Die Erweiterung ist ab einem Power-Level von 350 empfohlen. Das heißt ihr solltet ein bisschen viel Zeit im Hauptspiel von Assassin´s Creed Valhalla verbracht haben. Wollt ihr trotzdem gleich die faszinierende neue Welt besuchen und keine 60+ Stunden im Hauptspiel verbringen, so gibt es ein paar Möglichkeiten.

Ihr könnt entweder ein neues Spiel starten und gleich im mythologischen DLC starten. Dies ist fast mit einem Stand-Alone Spiel gleichzustzten, ihr könnt dann nicht das Hauptspiel oder andere Erweiterungen spielen. Oder ihr borgt euch Rüstungen, Waffen und Level-Ups aus. Diese sind dann nur in der Erweiterung verfügbar, jedoch könnt ihr alle im DLC gefundenen Gegenstände und erhaltenen Erfahrungspunkte mit nach England und co nehmen. Solltet ihr in der Hauptgeschichte noch nicht weit vorangeschritten sein, besteht die Gefahr overpowert zurückzukehren und sich das Spielerlebnis zu verderben.