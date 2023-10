Assassin’s Creed Mirage Test (PS5): Die Rückkehr zu den Stealth-Wurzeln

In Ubisofts aktuellstem Assassinen-Abenteuer schlüpft ihr anlässlich des 15. Jubiläums der Assassin’s Creed -Serie in die Haut von Basim Ibn Is’haq. Er ist ein kleiner Ganove mit großen Ambitionen, und wem der Name bekannt vorkommt, das ist kein Zufall. Denn Fans von Assassin’s Creed Valhalla ( zu unserem Test ) wissen, wer er ist, und Mirage kehrt zum Ursprung der Erfolgsreihe zurück. Ihr erlebt die Entwicklung vom Leben als Straßendieb bis zum vollwertigen Mitglied des Assassinenordens. Uns erwartet eine Hommage an die ersten Stunden der Serie – und mich persönlich als glühender Fan der ersten beiden Teile hat das enorm gefreut! Daher habe ich mich für ein optimales Erlebnis mit einem LG OLED-Fernseher und einem Sony INZONE H9 -Headset ausgerüstet. Legen wir also los und sehen uns an, wie der aktuelle Teil so losgeht!

Das neueste Assassin’s Creed Mirage kehrt in vielerlei Hinsicht zurück zu den Anfängen der Serie. Lest unser Review!

Euer Start in Mirage

Assassin’s Creed Mirage entführt uns ins prächtige Bagdad des 9. Jahrhunderts. Wir begleiten Basim in seinen jungen Jahren als Straßendieb, als er plötzlich durch eine Verkettung von Umständen auf die Verborgenen trifft. Sein Stolz, unbedingt beweisen zu wollen, dass er für Größeres geboren ist, trifft auf eine mysteriöse Organisation, die noch über dem Kalifat zu stehen scheint. Spannend: Ursprünglich als Erweiterung für Assassin’s Creed Valhalla gedacht, wuchs die Idee so stark, dass sich ein eigenständiges Spiel entwickelte – eine Hommage an den Beginn der Serie. Der Fokus liegt, ganz wie damals, stärker auf Parkour, Stealth und Attentaten. Übrigens ist Mirage zeitlich vor Valhalla angesiedelt, ihr müsst es zuvor aber nicht gespielt haben.

In den ersten Spielstunden erlernt ihr also alles, was man für das Überleben in Bagdad so braucht. Während ihr frei durch die Umgebung streift, könnt ihr mittels Druck auf die Dreieck-Taste unaufmerksame Bürger bestehlen. Ein Mini-Game – drückt Dreieck im richtigen Moment – entscheidet dabei über Erfolg oder Misserfolg, da kommt ihr schnell rein! Im Rahmen des Tutorials lernt ihr auch das Adlerauge kennen, eine Fähigkeit, dank der ihr all eure Feinde farblich markieren könnt. Mehr noch: Wenn jemand einen wichtigen Gegenstand wie einen Schlüssel oder Ähnliches bei sich trägt, wird das ebenfalls markiert. Sehr übersichtlich und einsteigerfreundlich präsentiert sich Assassin’s Creed Mirage da, das ist äußerst löblich.

Über das Leben in der Stadt

Der arabische Schauplatz setzt sich aus verschiedenen Umgebungen zusammen. Ruhige Landstriche, trockene Wüsten, aber auch traumhafte Oasen und verlassene Ruinen werden euch während des Spieldurchlaufs begegnen. Ein Highlight für Fans der Serie ist die Bergfestung Alamut, die sich in Assassin’s Creed Mirage (zur offiziellen Website geht es hier) noch mitten im Ausbau befindet. Doch den Löwenteil des Spotlights verdient eindeutig Bagdad. Prächtig sieht sie aus, die Bevölkerung sorgt dafür, dass so gut wie alle Straßen mit Leben gefüllt werden, und enge Gassen sowie die zahlreichen Dächer laden zum Parkour-Schnelldurchlauf ein. Es macht richtig Spaß, sich in diesem Spiel zu bewegen, und dementsprechend braucht man einen fähigen Hauptcharakter.

Basim verlor schon in jungen Jahren seine Mutter, sodass er allein auf den Straßen Bagdads aufwuchs. Er kämpft mit inneren Konflikten und weiß nicht genau, wer er eigentlich ist. Auf der Suche nach Antworten wird er von den Verborgenen aufgenommen und ausgebildet. Er lernt, mit bestimmten Werkzeugen umzugehen, und entwickelt scharfsinnige Fähigkeiten, um seine Ziele aufzuspüren und zu eliminieren. Für seine Ausbildung ist größtenteils seine Mentorin Roshan verantwortlich. Sie begleitet ihn bei seinen ersten Schritten und führt ihn langsam in die Bruderschaft ein. Nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass der junge Novize zu den flinksten und einfallsreichsten Assassinen zählt und besondere Begabungen nutzen kann.