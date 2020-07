As Dusk Falls: Interaktives Drama mit Mehrgenerationen-Geschichte angekündigt

Mit As Dusk Falls enthüllten Microsoft und Interior/Night im Rahmen des Xbox Series X Games Showcases ein interaktives Drama, dass euch in eine Mehrgenerationen-Geschichte im amerikanischen Südwesten katapuliert. Neben Ankündigungen von Fortsetzungen zu bekannten Reihen wie S.T.A.L.K.E.R. und Fable erwartet uns hier etwas völlig anderes. Und das ist auch gut so.

Worum geht’s?

In As Dusk Falls taucht ihr in ein interaktives Drama von INTERIOR/NIGHT ein. Unter der Leitung von Caroline Marchal, der ehemaligen Chefspieldesignerin von Quantic Dream, konzentriert sich das Studio auf die Entwicklung ehrgeiziger und innovativer interaktiver Erzählungen: As Dusk Falls ist eine Mehrgenerationen-Geschichte, die im amerikanischen Südwesten spielt und von Widerstandskraft, Opfern und von den Fehlern handelt, die sich von einer älteren Generation auf die jüngere übertragen. Was als stringente Erzählung zweier Familien beginnt, die in eine Geiselnahme geraten, wird zu einem sich ausbreitenden Epos darüber, wie Menschen über Jahrzehnte hinweg heranwachsen und sich verändern.