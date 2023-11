Ark: Survival Ascended kommt für Xbox Serie-Konsolen später als die PS5-Version

Studio Wildcard hat die Veröffentlichung von Ark: Survival Ascended auf der Xbox Serie-Konsole verschoben. Was ist da los?

Warten auf Ark: Survival Ascended

Laut dem Studio ist es mit der Xbox-Version auf ein Zertifizierungsproblem gestoßen. In Ark: Survival Ascended bilden wir einen Stamm, zähmen und züchten Hunderte von einzigartigen Dinosauriern und Urwesen. “Leider hat der Zertifizierungsprozess einige unerwartete Probleme mit sich gebracht, so dass wir mit Microsoft zusammenarbeiten, um den Build so schnell wie möglich erneut einzureichen”, sagte das Studio. Es wurde erwartet, dass das Spiel Anfang nächster Woche auf Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht wird und bis Ende dieser Woche ein Veröffentlichungsdatum angeben wird. Das Game sollte ursprünglich am 14. November nach einer vorherigen Verzögerung veröffentlicht werden.