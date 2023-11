Ark: Survival Ascended kommt am 14. November 2023 für Xbox-Konsolen

Ark: Survival Ascended wird schon nächste Woche auf der Xbox sein, PlayStation-Fans werden noch etwas länger warten müssen.

Dies kommt vom Entwickler Studio Wildcard, der auf einem offiziellen Forum einen Stand des Spiels über das Open-World-Survival-Up bereitgestellt hat. Das Team sagt, dass es “auf dem richtigen Weg” für einen Start am 14. November ist, und wenn wir uns dem Tag nähern, werden wir eine bessere Vorstellung von den Veröffentlichungszeiten und dergleichen bekommen. “Die Xbox-Version wird ab dem 14. November mit den neuesten PC-Funktionen auf dem neuesten Stand sein und direkt mit der PC-Version ins Cross-Play starten (zusammen mit neuen Servern, einschließlich nur Xbox-Servern),” sagt Studio Wildcard.

Was eine PlayStation-Veröffentlichung betrifft, so wird dies folgen, nachdem der Entwickler die Details mit Sony abgeschlossen hat, und intern wird da mit Ende November gerechnet. “Wir wissen, dass dies nicht ideal ist, aber wir sind optimistisch, dass wir sehr bald ein konkretes Datum teilen können!“, sagt der Entwickler. Das Ark: Survival Ascended-Team teilt auch mit, dass sich die Pläne für den Konsolenstart nach dem Steam-Debüt des Survival-Spiels ändern. Die plattformübergreifende Unterstützung wird für beide Konsolen vom ersten Tag an da sein, offizielle Server für die jeweiligen Spielmodi werden mit Beschleunigungen aufgesetzt, um allen zu helfen, im Spiel aufzuholen, und Konsolen-spezifische Server sind aus Steuerungs-Gründen ebenfalls in der Mache.