Apple stellt Neues vor: Mac Studio, Studio Display, iPhone SE und iPad Air

Apple veranstaltete sein Live-Stream-Event “Peek Performance” und enthüllte eine ganze Reihe neuer Produkte. Einen Überblick findet ihr hier!

Über Apples Peek Performance-Event

Die neuen Produkte sind da und richten sich an alle, die ein wenig Geld auf der hohen Kante haben. Neben einer neuen Telefonfarbe für das aktuelle iPhone 13 (Grün!) und Updates zu Apple an sich passierte an allen Fronten etwas. Bei Smartphones gibt es nun ein neues iPhone SE (3. Generation), das 5G-Konnektivität sowie die besten Teile des leistungsfähigen Kamerasystems des iPhone 13 vereint. Touch ID ist wieder mit von der Partie wie auch der A15-Prozessor, der ebenso in den aktuellsten iPhones werkelt. Dieser ist so effizient, dass einer der Schwachpunkte des iPhone SE (2. Generation), die Akkulaufzeit, ausgemerzt wird – trotz 5G-Funktion. All dies zum Preis von ab 519 Euro.

Das iPad Air erhielt auch eine Aktualisierung und eine neue Reihe von Spezifikationen, alles zu einem Preis ab 679 Euro. Das Wichtigste: Dieses Tablet kann nun auch 5G, bietet den selben M1-Chip wie ein MacBook Air oder iPad Pro und hat ein verbessertes Kamerasystem erhalten. Für Mac-Benutzer:innen gibt es den neuen Mac Studio (ab 2.299 Euro), die ultimative Apple-Maschine, die in eine relativ kleine Aluminiumbox eingebaut ist (zwei Mac mini übereinander, in etwa) und mit der neuen M1 Ultra-Chipkonfiguration erhältlich ist. Sie schlägt alles bislang Dagewesene, ob die aktuellsten Intel-Prozessoren oder NVIDIA-Grafikkarten. Das Studio Display (ab 1.749 Euro) lässt sich gut mit diesem neuen Mac kombinieren und bietet neben raumfüllendem Klang auch eine starke Webcam und andere Finessen. Ist da etwas für euch dabei?