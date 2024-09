Apple stellt iPhone 16-Reihe, Apple Watch Series 10 und AirPods 4 vor

Am 9. September 2024 hat Apple einiges unter der Schlagzeile It’s Glowtime vorgestellt. Lest hier alles!

Das Event geht los

Im Vorfeld war schon einiges aus der Gerüchteküche vorab bekannt geworden. Das iPhone 16 soll in allen Ausstattungen (also mindestens 8 GB RAM) das kommende Apple Intelligence-AI-Feature (derzeit nur in Englisch geplant und außerhalb der EU) unterstützen können, die Apple Watch Series 10 kann möglicherweise ein komplettes Redesign werden, es soll neue AirPods Max geben, und eventuell wird ja auch etwas anderes angekündigt. Der Fokus soll aber klarerweise auf den Smartphones liegen, und neue Macs mit M4-Chipsätzen werden höchstwahrscheinlich in einem Oktober-Event folgen. Wie üblich zählt aber nur das Offizielle – It’s Glowtime!

Der Anfang

Die Wartezeit bis zum Event wird wie üblich mit Pop-, Lounge- und Elektro-Musik der Marke easy listening vertrieben. Dann folgt ein Video, wobei die Apple-Produkte im Alltag weiterhelfen. Ob Notruf, Diktat-Funktion, Unfallerkennung, Live-Untertitel, ECG, FaceTime oder sonstige Annehmlichkeiten – hier wurde einfach mal alles zusammengefasst, wobei die Apple Watch, iPhones, AirPods und auch Apple Fitness helfen konnten. Es soll genau um diese drei Produktkategorien gehen, und der Fokus auf AI soll überall sichtbar werden. Die einflussreiche Uhr bekommt neue Features und Funktionen, so viel ist klar. Was heißt das in diesem Fall?

Apple Watch Series 10

Wir sehen ein neues Design der Apple Watch Series 10 mit dem größten Display und dem dünnsten Chassis, das es jemals gab. Verbaut wird das größte und fortschrittlichste Display (30 % mehr Bereich) im Vergleich zu den Vorgängerversionen, und das macht auch das Tippen auf der Uhr angenehmer. Ein Weitwinkel-OLED-Bildschirm soll dafür sorgen, dass es noch besser lesbar ist. Dabei hilft auch eine 40 % höhere maximale Helligkeit! Selbst das Always-on-Display wird überarbeitet. Diamantschwarz (poliertes Aluminium) soll die neue Trendfarbe sein.

Daneben gibt es ein warmes Roségold und Aluminium in Silber. Gleichzeitig wird das Gerät leichter und dünner (9,7 mm, also 10 % dünner als die Vorgänger), angeblich ganz ohne Kompromisse. 50 Meter Wasserschutz sind ebenfalls mit von der Partie, und die Ladespule wurde genauso überarbeitet. In 30 Minuten bekommt ihr bis zu 80 % Akku zurück! Beim Gewicht spart Apple insgesamt ein, denn statt Edelstahl gibt es Titan (CO2-neutral!), was gleich mal bis zu 20 Prozent Gewicht reduziert. Natur, Gold und dunkler Schiefer sind die Farben für die Titan-Watches. Der neue S10-Chip ermöglicht die alten Tricks inklusive Noise Cancelling bei Telefonaten.

Schnorcheln und Tauchen werden nun noch besser unterstützt, es gibt neue Wassertemperatur- und Tiefensensoren, bessere Daten für Küsten weltweit – perfekt für die Zielgruppe! Die Preise sind unverändert und die Uhr erscheint am 20. September.

Neue Apple Watch Ultra 2?

Die ultimative Sportuhr wird nun noch besser! Oder so – denn Apple stellt hier einfach nur eine neue Farbe vor. Genannt wird sie „brillantes satiniertes Schwarz“, also ähnlich wie bei der Series 10 davor. Nur halt weniger glänzend, und viel widerstandsfähiger – es gibt auch ein neues Titan-Armband. Sie ist ebenfalls ab 20. September 2024 erhältlich, zum selben Preis. Es wird noch mehr CO2-neutrale Auswahlen geben.

Neue AirPods

Apple verspricht Updates für alle möglichen Geräte. Den Anfang machen die regulären AirPods 4 – als leistbarstes Produkt der Reihe sind sie natürlich für die meisten interessant. Personalisierter 3D-Sound wird versprochen, und auch maschinelles Lernen wird integriert – ihr könnt eurer Siri mit Kopfnicken und Kopfschütteln „Ja“ und „Nein“ signalisieren. Genauso geht es dann auch mit Soundqualität und der Musik-Kontrolle, und das Ladecase hat USB-C. Zudem bietet es bis zu 30 Stunden Akku, ist aber gleichzeitig das kleinste Case! Ein optionales, teureres AirPods-Design bringt auch ANC an eure Ohren, inklusive Transparenz, Noise Cancelling und Adaptive Audio.

So wechselt ihr nicht zwischen den Modi hin und her, sondern das machen die Geräte selbst! Durch Conversation Awareness werden dann Gespräche vor euch automatisch lauter gestellt und hervorgehoben, dazu gibt es auch Stimmisolation: Da ist ganz schön viel Technik schon in der Grundvariante! Sie kosten 129,- US-Dollar, und AirPods 4 mit ANC kosten 179,- US-Dollar. Dann waren da die AirPods Max: Sie kommen in tollen Farben, mit personalisiertem Klangverhalten und USB-C-Aufladen zum unveränderten Preis von 549,- US-Dollar.

AirPods Pro 2. Gen: Neue Features

Hier geht es in erster Linie um Hörschäden. Über 1,5 Milliarden Leute weltweit haben Hörschäden in irgendeiner Form, und Apple will hier entgegenwirken. Drei neue Features kommen zu den AirPods Pro 2. Gen: „Laute Geräusche reduzieren“ hilft uns in vielen lauten Umgebungen und hält dabei die volle dynamische Bandbreite aufrecht. Es gibt zudem einen einfachen, fünfminütigen Hörtest für alle, der euch Aufschluss über euren derzeitigen Hörzustand gibt. Ein Gehörverlust bleibt oft unbehandelt, und da will Apple ansetzen. Die AirPods Pro 2. Gen können dann eine Hörhilfe werden, nicht nur in Gesprächen, sondern auch bei Musik und Medien!

iPhone 16 & Apple Intelligence

Den Einstieg macht Apple Intelligence, das Smartphones noch effizienter und nützlicher machen soll. Das iPhone 16 setzt neue Maßstäbe und hat ein neues Design, das die Farben (Ultramarin, Blau, Pink, Schwarz und Weiß) noch mehr präsentieren soll. Ein 50 % festeres Glas soll für größeren Schutz sorgen, von 1 bis 2.000 nits ist alles machbar. 6,1 Zoll und 6,7 Zoll für das iPhone 16 respektive iPhone 16 Plus sind dabei, und es gibt einen Action-Button, den ihr anpassen könnt.

Es gibt auch neue Kamerasteuerungen, denn dieser Button kann auch auf Darüberstreichen reagieren. Möglich macht dies der neue A18-Chip, der natürlich genau für dieses Smartphone entwickelt wurde. Die Sechskern-CPU (2 Performance, 4 Effizienz) soll die Vorgänger und Konkurrenz überflügeln, und die 5-Kern-GPU soll Desktop-Niveau erreichen können. Dieser Chip ist notwendig, um alles zu befeuern – und man bekommt schon eine Idee, warum das bei so manchen Mitbewerbern noch nicht rund läuft. Man sieht: Apple Intelligence ist das große neue Ding beim iPhone 16!

Mehr zu AI

Energieeffizient, nützlich und kennt euch Apple Intelligence wie kein anderer AI-Dienst zuvor. Überall soll das Umschreiben-Feature (so wie bei Android) verfügbar sein, genauso wie ein eigens kreiertes Emoji-Tool, das ihr mit Textvorschlägen erstellen könnt. Genauso werden alle Fotos in eurer Mediathek durchgescannt und in neuen Erinnerungen angezeigt. Die Suche funktioniert auch in Videos, so dass ihr in diesen Filmen gleich zur richtigen Stelle springen könnt. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Erinnerungen zu basteln. Mitteilungen und E-Mails werden in der Vorschau gleich zusammengefasst, sodass ihr gleich wisst, worum es geht.

Es wird alles natürlicher, relevanter und diskreter, nicht nur bei Apple Intelligence, sondern auch bei Siri selbst. Dubletten von Fotos können so gleich gelöscht werden, es gibt bessere Empfehlungen durch die Bank, und Empfehlungen von Freunden und Verwandten können so sofort aufgerufen werden, ohne sie zu suchen. Genauso könnt ihr komplizierte Anfragen wie „sende Erika die Fotos von der Grillerei“ stellen, und das iPhone 16 kann das erledigen. Englisch wird 2024 eingeführt, und nächstes Jahr kommen Chinesisch, Französisch, und andere Sprachen dazu.

AI und Kameras

Auch visuelle Optionen gibt es, wenn ihr euch wo befindet, dann kann die Kamera euch unterstützen. So sucht ihr direkt, was ihr seht, und bekommt dementsprechende Infos – wie Google Lens, nur noch besser, wenn es nach Apple geht. Natürlich gibt es das Versprechen der Privatsphäre, das heißt, nichts von euren Anfragen oder Interessen wird jemals irgendwo bei Dritten gespeichert. Selbst ChatGPT wird direkt angebunden, wenn ihr das wünscht, also soll das iPhone 16 mit der neuen Kamerasteuerung hier für ganz neue Möglichkeiten sorgen. Auch die Kamera selbst bekommt viele Updates!

Die Kamerasteuerung wurde für eine tolle Steuerung entwickelt, mit dem Fokus auf Schnelligkeit und Simplizität. Der clevere Button arbeitet mit einem Haptik-Vibrator zusammen, kann Touch-Gesten erkennen und auch leicht und fest gedrückt werden. Zoomen, Einstellungen oder eine reine Vorschau ganz ohne UI sind so mit einem Tipp möglich. Das Beste? Diese Kamerasteuerung kann auch von Drittherstellern wie Snapchat genutzt werden. Eine 48 MP-Hauptkamera lässt sich mit der 2x-Tele-Kamera (12 MP) für viele interessante Bilder kombinieren, und die Schnappschüsse werden klasse. 4K60fps-Videos in HDR und räumliche Videos sind möglich!

Zum A18-Chip

Leistungsstarke Performance, wegweisende Effizienz und ein verbessertes Kühlsystem sollen dafür sorgen, dass der Chip auch unter Last kühler bleibt. Bis zu 30 % höhere Leistung unter Last schauen da raus, und Raytracing geht nun auch bis zu fünf Mal schneller als softwarebasiert. Die Games wie Resident Evil 7 und Assassin’s Creed Mirage funktionieren auch nun am neuen iPhone 16, so wie Honor of Kings: World (kommt 2025) – bislang nur für das iPhone 15 Pro verfügbar. Das neue Smartphone bekommt einen größeren Akku, und das soll sich spürbar in den Laufzeiten niederschlagen.

iOS 18 kommt demnächst und soll das Erlebnis rund um das iPhone grundlegend verbessern. Aber viele Dinge (Apple Intelligence ist da das absolute Kronjuwel) bleiben derzeit noch den USA vorbehalten – das liegt in der Natur der Sache, immerhin will die EU ja, dass neue Features auch dem Mitbewerb zugänglich gemacht werden. Mal sehen, was draus noch wird! Das iPhone 16 ist ab 949,- Euro verfügbar, 1.099,- Euro kostet das Plus, und sie sind ab Freitag vorbestellbar. Am 20. September 2024 erscheinen die neuen Geräte!

Zum iPhone 16 Pro

Das iPhone 16 Pro kommt in 6,3 und 6,8 Zoll Größe. Preise bleiben unverändert – ab 1.199,- Euro respektive 1.449,- Euro gibt es das reguläre Pro oder das Pro Max. Beide Devices sind ab Freitag vorbestellbar, und sie erscheinen am 20. September 2024. Mehr GPU, mehr Telefoto (bis zu 5x), mehr Akkulaufzeit bis zu 33 Stunden Videowiedergabe erwarten uns. Zudem kann iPhone 16 Pro nun auch 4K-Aufnahmen mit 120 fps aufnehmen und neue Kamerasteuerungen wie eine Regie-Ansicht anbieten. Die kreative Power soll auch bei Audio-Performance nicht stoppen!

Vier Mikrofone in Studioqualität sorgen für weniger Grundrauschen und die Möglichkeit, Spatial Audio aufzunehmen. Ein neues Audio Mix-Feature lässt euch Hintergrundgeräusche vom Gesprochenen trennen und euch in verschiedenen Prioritäten bis hin zum Kino-Feeling einbauen! Das kommt dann auch zur Sprachmemo-App – diese Audiofunktionen sind innovativ. Es gibt auch ein MagSafe-Update: Neue Clear- und Silikon-Hüllen und ein neues MagSafe-Ladegerät (in 1 und 2 m Länge) mit Qi2-Kompatibilität. Sehr cool! Was haltet ihr von diesem Event, war was bei It’s Glowtime für euch dabei?