Apple kündigt November-Event One More Thing an

One More Thing heißt das November-Event von Apple. Am 10. November ab 19 Uhr geht der Livestream los!

Auf der offiziellen Website der Apple-Events ist es nun amtlich: One More Thing ist ein Ding. Nach den Events im September und Oktober ist nun im November das voraussichtlich letzte Apple-Event geplant – natürlich online ablaufend wie zuvor. Was uns nach den Ankündigungen von neuen iPads, dem iPad Air, Apple Watch Series 6 und der iPhone 12-Serie erwarten kann?

Das kommt bei One More Thing

Wie auf der WWDC 2020 angekündigt, werden dieses Jahr schon die ersten Macs mit Apple Silicon-Prozessoren vorgestellt. Die Leistung des A14-Chips in einem iPhone 12 läuft Runden um die Konkurrenz, und basierend auf dieser Performance wird es neue Mac-Computer geben. Laut letzten Gerüchten wird es wohl ein neues MacBook Air oder das kleine MacBook in einer Neuauflage geben – genauso heißt es, dass ein 24-Zoll iMac seine Rückkehr feiern könnte.

Aber nicht nur das, auch andere Hardware wird wohl vorgestellt werden. Hier sprechen Insider von Over-Ear-Kopfhörern namens AirPods Studio, ein cleveres Tile-artiges Bluetooth-Zubehör namens AirTags zum Auffinden von Dingen. Ob auch die einmal geleakten Apple Glass-AR-Brille eine Vorschau bekommt, oder ein neuer Apple TV mit A14-Chip kommen wird, oder noch etwas ganz Anderes, das stellt sich natürlich erst nächste Woche heraus. Was glaubt ihr, was kommt?