Apple erlaubt ab sofort Retro-Spiel-Emulatoren für iOS im App Store

Apple hat seine Beschränkung für Retro-Spiel-Emulatoren im iOS App Store aufgehoben. Eine Entscheidung mit Folgen!

In einem aktuellen Update kündigte das Unternehmen an, dass Spiele-Emulatoren – die zuvor im iPhone-Shop verboten waren – ab sofort weltweit erlaubt sein werden, auch herunterladbare Spiele gibt es ab sofort im Angebot. Das Unternehmen machte klar, dass die Entwickler für alle angebotenen Software verantwortlich sind, “einschließlich der Sicherstellung, dass diese Software diesen Richtlinien und allen geltenden Gesetzen entspricht”.

Spiel-Emulatoren waren unter iOS von Anfang an gesperrt, aber dieser Schritt sollte es den Retro-Konsolen-Emulatoren ermöglichen, die derzeit auf Android verfügbar sind, ihre Apps auf das iPhone zu bringen. Die Entscheidung wurde wahrscheinlich von der Entscheidung der Europäischen Union beeinflusst, App-Stores von Drittanbietern in der Region zuzulassen, was Benutzer mit im offiziellen App Store verbotenen Apps hätte locken können.