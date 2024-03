Apple bringt neues MacBook Air (M3) mit verschiedenen Verbesserungen

Ab 8. März 2024 sind die neuen MacBook Air-Modelle von Apple verfügbar. Mit M3-Chip, Dual-Monitor-Unterstützung und mehr!

Über die neuen MacBook Air-Modelle

Auf der offiziellen Website gibt es wie üblich eine tolle Übersicht. Gut zu wissen: Auch das Vorgängermodell mit den M2-Chips ist nach wie vor verfügbar, allerdings zu einem niedrigeren Preis. Monate, nachdem Apple seinen neuesten M3-Prozessor in MacBook Pros und iMacs eingeführt hatte, bekommt die MacBook Air-Reihe ein eigenes M3-Upgrade. Neue mit M3 ausgestattete 13- und 15-Zoll-Airs wurden nun angekündigt und sind ab Freitag, den 8. März, erhältlich, können aber jetzt vorbestellt werden. Die neuen Air-Laptops teilen sich das Design mit den M2-Modellen. Der M3-Chip ist die wichtigste neue Attraktion, zusammen mit schnellerer Wi-Fi 6E-Unterstützung und der Möglichkeit, sich mit zwei externen Displays zu verbinden.

Es gibt jedoch einen kleinen Haken dabei: Um zwei externe Monitore nutzen zu können, müsst ihr euer M3-MacBook Air schließen. Die neuen Modelle sind preislich dabei in Ordnung: Während das Vorgängermodell in 13 Zoll mit M2-Chip ab 1.199,- Euro zu haben ist, kostet das M3-Modell 1.299,- Euro in der gleichen Ausstattung. Das 15-Zoll-Modell mit einem M3-Prozessor beginnt bei 1.599,- Euro. Die maximal möglichen Konfigurationen für die Geräte erhöhen sich damit auf 24 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 2 TB Speicherplatz. Die Farben sind auch die gleichen wie zuvor, aber Apple verspricht eine fingerabdruckresistentere Beschichtung der Modelle in der Farbe Mitternacht. Auch wichtig: Geräte mit M1-Chipsatz (etwa mein Mac mini oder das MacBook Air von 2020) werden leistungstechnisch um bis zu 60 % übertroffen. Werdet ihr bei diesen neuen MacBook Air-Geräten zuschlagen?