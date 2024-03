Apfelglanz: iPhone-Hülle und Nylon Flex Magnetic für Apple Watch im Test

Apple-Zubehör zu leistbaren Preisen verspricht Apfelglanz. Was halten die Lösungen für iPhone und Apple Watch? Lest unser Review!

Zu den Apfelglanz-Produkten

Der Hersteller hat uns mit einer Frosted Silikon-Hülle für iPhone 13 sowie Nylon Flex Magnetic-Bändern in drei verschiedenen Farben für Apple Watch ausgestattet. Im Online-Shop sind sie alle in einigen Farben und Variationen verfügbar, und beim ersten Hinsehen stechen gleich einmal die äußerst fairen Preise ins Auge, die derzeit nochmals runtergesetzt wurden. Also haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Zubehörteile auf Funktion, Komfort und Preis/Leistungsverhältnis zu prüfen. Nach einer sehr angenehmen Bestellung bei Jeanette von Apfelglanz kam die Ware dann auch schon innerhalb des angegebenen Zeitraums zu uns.

Das Auspackerlebnis ist dabei äußerst minimalistisch: Die Nylon Flex Magnetic-Bänder kommen in durchsichtigen Kunststoff-Säckchen mit Zippverschluss, und die Frosted Silikon-Hülle in einem ebenso transparenten Kunststoff-Schächtelchen. Ihr seht also sofort, was ihr erhalten habt – allerdings ohne irgendwo ein Apfelglanz-Logo oder Ähnliches zu erspähen. Stattdessen sind auf den Uhrband-Sackerln Aufkleber drauf, die die jeweilige Größe kennzeichnen (38/40/41 mm für die kleine, 42/44/45/49 mm für die große). Der „Made in China“-Aufdruck verwundert auch niemanden, aber schon eher, dass nirgends nicht mal die Marke steht. Sei’s drum.

Zur Apfelglanz Frosted Silikon-Hülle

Wenden wir uns also dem Produkt selbst zu. Beginnen möchte ich mit der Frosted Silikon-Hülle für das iPhone 13. Der Hersteller selbst verspricht auf der Website einige Dinge: So soll euer iPhone vor Stürzen und Kratzern sicher bleiben, eine durchsichtige, modische Optik versteckt die Grundfarbe eures Geräts nicht, und der Komfort wird ebenfalls groß geschrieben. Die Hülle sei leicht, angenehm zu berühren und langlebig, sagt Apfelglanz, und darüber hinaus ist sie leicht zu reinigen. Durch den Aufbau der Hülle ist es jedenfalls klar: Bei Stürzen auf gerade Böden ist euer iPhone tatsächlich gut geschützt, da das Display nicht mit dem Boden in Kontakt kommen kann. Die Rückseite und sämtliche Kanten werden von der Hülle umfasst – auch hier gibt es nichts zu meckern.

Diese Hülle passt, wie es zu erwarten war, perfekt auf das iPhone 13. Kurz raufgedrückt und zack, sie hält! Was die Optik anbelangt, so entspricht sie genau dem, was ihr auf der Website seht. Ein kleiner Wermutstropfen, wie ich finde, ist, dass die Unterkante der Hülle durchgängig ist. Da ihr mit dem Smartphone und seiner Gestensteuerung öfters mal von der unteren Kante nach oben wischt, kratzt ihr hier stets über den überstehenden Millimeter. Das ist zwar gut für den Rundum-Schutz des iPhones, aber bei der täglichen Bedienbarkeit fällt das schon ins Gewicht. Vor allem: Bei geraden Böden hätte es ja gereicht, wenn links und rechts ein Zentimeter Hülle bei der Unterkante reinsteht, und man hätte den Manipulationsbereich an der Kante frei lassen können. Oder? So oder so, die Hülle erledigt ihren Job, sieht ordentlich aus und ist tatsächlich leicht zu reinigen. Sehr gut!

Über die Nylon Flex Magnetic-Bänder

Ebenso straightforward gestaltet sich das Ansehen der Apfelglanz-Apple Watch-Bänder. Wir bekamen die Nylon Flex Magnetic-Bänder zugeschickt, die dank ihrem magnetischen Verschluss ein einfaches und schnelles Anlegen ohne Fummelei versprechen. Zudem ist die Wahl des Materials (geflochtenes Nylon) stilvoll und bequem, perfekt geeignet für den ganztägigen Einsatz. Der Aufbau des Bands ist verstellbar und passt sich somit jedem Handgelenk an, ohne zu kneifen oder abzurutschen. Zudem wird vom Hersteller auch hier eine leichte Reinigung im Ernstafll versprochen. Also rasch die beiden Connectoren in unsere Apple Watch Series 4 gesteckt (einfach nur drauf achten, dass die minimalen Gnubbel zur Display-Seite zeigen), und nach dem Einrasten gilt es nur noch die Länge einzustellen. Das funktioniert natürlich ohne Werkzeuge und ohne Mühe!

Dazu gilt es, am Band eine kleine Klappe zu öffnen und den Verschluss zu verrutschen. Das geht ein wenig schwer, aber sorgt im gleichen Atemzug dafür, dass auch in Zukunft nichts rutscht oder sich lockert. Nach dem Schließen dieser Klappe hält der Magnetverschluss dann bombenfest dort. Passt die Länge, könnt ihr dann die Arbeit getrost der magnetischen Schließe überlassen, die sich einhändig lösen und schließen lässt. Vom Tragekomfort her hat mir meine Zeit mit dem Nylon Flex Magnetic-Band sehr gut gefallen, da es leicht, angenehm und problemlos auch stundenlang zu tragen ist. Optisch fand ich interessant, dass beim Pride-Armband die Connectoren zur Watch schwarz sind, die Schließe aber roségold – das ist keine Überraschung, sondern sieht auch auf der offiziellen Seite so aus. Rosa Sand ist in Wahrheit eine Spur mehr lachsfarben, und Dunkle Kirsche ist in der Realität etwas heller. Alles in allem kann ich so ein Nylonband empfehlen, es wirkt robust und ist gleichzeitig angenehm!