Apex Legends Season 8 Chaos startet heute mit Fuse

Here we go again! Die Apex Legends Season 8 mit dem klangvollen Namen “Chaos” startet heute. Wir haben alle Infos pünktlich zum Auftakt nochmal im folgenden Beitrag für euch zusammengefasst. Yee-haw!

Das erwartet euch in Apex Legends Season 8 Chaos

Legende Fuse und weitere Zuckerl

Wie schon in den beiden Beiträgen zum Releasedatum und offiziellen Trailer aufgezeigt, wird es auch mit der neuen Season 8 wieder einiges an Neuerungen für die Battle Royale-Community geben. Mit von der Partie ist ab sofort auch die neue spielbare Legende Fuse. Für diesen abgedrehten Kerl gibt es von Entwickler Respawn nochmal einen frisch zusammengestellten Trailer, mit dem ihr Einblicke in den Charakter erhaltet.