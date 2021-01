Apex Legends Season 8 – Chaos erscheint am 2. Februar

Entwickler Respawn Entertainment kündigte am 18. Januar an, dass mit Apex Legends Season 8 am 2. Februar 2021 das nächste große Update erscheinen wird. Die Neuerungen werden somit pünktlich zum zweijährigen Jubiläum des Battle Royale-Dauerbrenners wirksam. Welche Inhalte nächsten Monat konkret neu auf euch zukommen werden, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Apex Legends Season 8 trägt den verheißungsvollen Titel “Chaos”. Und mit dieser weiteren Runde betritt erstmals der neue Charakter Fuse die Arena. Die insgesamt 16. Legende ist ein lässiger Sprengstoffenthusiast, der noch einmal eine zusätzliche Komponente in das Kampfgeschehen bringen wird. Ihr glaubt mir noch nicht? Dann werft doch einmal in das unten verlinkte Trailer-Video.

Dieser Teaser zu einer neuen “Geschichten aus den Outlands”-Episode gibt erstmalige Einblicke in unseren neuen Helden preis. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bekomm schon allein vom Trailer leichte 80er-Vibes und vor allem Lust, mich gleich wieder in ein neues Battle Royale-Gefecht zu werfen.

Ein neuer Charakter stellt aber nicht die einzige Neuerung der neuen Saison dar. Für viele Apex Legends-Dauerbrenner wird es sicherlich erfreulich zu lesen sein, dass die Spieler die dritte umfassende Überarbeitung der Königsschlucht-Karte erwartet. Außerdem wird es eine neue Waffe geben: den 30-30 Repeater. Genug Inhalte also, um Apex Legends auch im neuen Jahr 2021 wieder ordentlich hochleben zu lassen.