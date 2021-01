Apex Legends Season 8 Trailer: Zeit für einen Wumms!

Wow! Fuse ist ja eine echt coole Socke. Eine wilde Mischung aus 80er-Jahre-Rockstar und komplett chaotischem Draufgänger. Aber so passt er nur perfekt in das bereits bekannte Ensemble der bereits verfügbaren Apex-Veteranen. Für neue stylische Sprüche und übertriebene Finisher wird auf jenden Fall wieder gesorgt sein. Oder um es mit den Worten von Fuse zu sagen:

Time to bring the fun. Time to bring the pain!