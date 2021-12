Apex Legends Sammel-Event “Plünderer” startet am 7.12

Das Apex Legends Sammel-Event im Dezember hört auf den aussagekräftigen Namen “Plünderer”. Nomen ist bei Entwickler Respawn Entertainment und Publisher Electronic Arts omen. Ab dem 7. Dezember könnt ihr im Rahmen der befristeten Loot-Party wieder auf groß angelegte Beutejagd gehen. Es gibt auch diesmall wieder so einige legendäre kosmetische Objekte zu erspielen. Außerdem kann ein neues Erbstück erbeutet werden. Mit welchen Inhalten die neue Saison konkret aufwahrten kann, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Respawn bringt Winter-Express zurück

Entwickler Respawn Entertainment bringt für die neue Loot-Saison den beliebten Winter-Express Modus retour. Dieser ermöglicht euch als eines von insgesamt drei Squads einen eigenen Eisenbahnraub auf dem Zug in Rand der Welt zu spielen. Erstmals können eure Legenden ihre Loadouts auswählen, bevor sie den Zug betreten.

Apex Legends Sammel-Event Content

Ihr könnt während der gesamten Laufzeit des Events legendäre kosmetische Objekte für folgende Legenden freischalten: Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson und Wraith. Für jede legendäre Skin gibt es eine entsprechende Waffe in der Sammlung oder im Belohnungs-Tracker. Außerdem könnt ihr mit täglich wechselnden Herausforderungen 1.600 Punkte pro Tag erhalten sowie vier einzigartige Plaketten gewinnen, wenn diese im Zeitraum des Sammel-Events abgeschlossen werden. Alle Herausforderungen sind kumulativ mit dem Battle Pass, wodurch ihr mehrere Herausforderungen gleichzeitig abschließen können. Sobald ihr das neue Set aus 24 befristeten kosmetischen Objekten freigeschalten habt, erhaltet ihr Wattsons elektrisches Erbstück, den sogenannten „Energieleser”.

