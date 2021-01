Apex Legends Review: Season 7 unter der Lupe

Der Aufstieg und Fall des Battle Royale?

Als Apex Legends Anfang des Jahres 2019 von EA und Entwickler Respawn Entertainment quasi aus dem Nichts auf den Markt geschmissen wurde, erzeugte das innerhalb kürzester Zeit einen riesiegen Hype um das Spiel. Das Game konnte kostenlos heruntergeladen werden und war so einer breiten Masse zugänglich. Innerhalb weniger Tage und Wochen verzeichnete der Battle Royale-Neuankömmlich eine Spielerschaft von ca. 25 Millionen. Den Titanfall-Machern von Respawn bescherte das durchgehend gute Kritiken von Spielern und der Presse gleichermaßen. Auch der zuvor durch diverse Lootbox-Affären herabgestürzte Aktienkurs von Publisher Electronic Arts erholte sich dadurch.

Was macht man aus deren Sicht natürlich an der Stelle, wenn ein Konzept gut funktioniert und es auch noch bei einers so großen Anzahl an Gamern ankommt? Na klar, man baut im Game diverse Möglichkeiten für ebenjene umstrittenen Glückspiel-Kisten ein. Der Aufschrei der Nutzer war in der Folge und mit der Veröffentlichung vergangener Seasons naturgemäß groß. Ich will an dieser Stelle nicht zu sehr auf das umstrittene Lootboxen-Geschäft eingehen. Nur eines dazu: Apex Legends ist ein Free-to-Play-Spiel. Irgendwo müssen die Entwicklungskosten halt wieder hereinkommen. Das man nun eben Kohle mit zusätzlichlichen Skins usw. verdienen will – die allesamt rein kosmetische Wirkung haben – ist da verständlich und auch nicht ganz verwerflich.

Mit dem Beispiel will ich aber zeigen, dass es das Spiel seit seinem Release nicht immer leicht hatte. Das gilt im Übrigen für das gesamte Genre des Battle Royale. Auch Größen wie Overwatch waren in den letzten Jahren immer mal wieder mit Kritik konfrontiert. Der ehemalige Hype-Titel PlayerUnknown’s Battleground (PUBG) verschwand ebenso schnell wieder von der ganz großen Bühne wie er gekommen war. Aufgrund all dieser Ereignisse war ich umso gespannter, wie es denn nun aktuell um Apex Legends steht und habe mich mit Season 7 in das Getümmel geworfen.

Apex Legends Review: aller Anfang ist schwer

Wie schon eingangs erwähnt hatte ich bisher keine Erfahrung mit dem Spiel – weder mit Apex Legends noch dem eigentlichen übergeordneten Titanfall-Franchise. Also ging es für mich erstmal darum mich im Tutorial mit der Steuerung vertraut zu machen. Anmerkung: das Spiel lässt einen auch gar nicht auf die Meute los, wenn man die gut 10 minütige Einführung zuvor nicht durchgespielt hat. Ich habe mich also erstmal mit den Eigenheiten vertraut gemacht, wie man springt, Waffen wechselt oder wie man Abhänge hinunterslided. Leider musste ich aufgrund eines Bugs am Ende das ganze Tutorial noch einmal durchlaufen. Kein Hals- und Beinbruch, aber auch irgendwo vermeidbar lästig. Auf das was dann im eigentlichen Game kommen sollte, war ich aber absolut nicht vorbereitet.

Zuallererst einmal muss man sich in seinem – aus 3 Leuten bestehenden – Squad organisieren. Das passiert entweder, indem man seine Kumpel im Menü hinzufügt, oder man spielt mit 2 zufällig zugelosten Leuten in einem Team. In jedem Fall wählt jedes Mitglied einen der insgesamt 15 verschiedenen Helden aus, wobei jeder Charakter immer nur genau 1 Mal vergeben werden kann. Ist das passiert, wird man mit 20 anderen Squads auf das Schlachtfeld gebracht. Dabei wird man ganz Genre-typisch aus einem Flugzeug geworfen, der Jumpmaster der Gruppe steuert daraufhin einen strategisch günstigen Landepunkt am Boden an. Auf festem Grund angekommen rittern nun bis zu 60 Gamer gemeinsam bzw. gegeneinander um die Krone.

All diese Punkte werden einem im Tutorial aber nie erklärt. Da Apex Legends so etwas wie eine Singleplayer-Kampagne abgeht bekommt man zwar das grundlegende Gameplay, aber nicht das eigentliche Spiel vor Augen geführt. Am Schlachtfeld selbst startet man erstmal damit, sich mit gutem Loot einzudecken. Waffen, Munition, Schilde, Granaten, Medikits. Das alles will wohl überlegt innerhalb des Squads verteilt werden. Und das gelingt allein aufgrund des simplen aber tollen (weil intuitiven) Ping-System echt gut. Ich habe gerade massenhaft Schrotflinten-Munition entdeckt, die ich aber nicht verwende, weil ich bespielsweise 2 andere Waffengattungen benutze. Mit einem einfachen R1-Ping auf die Ammo kann ich meine 2 Kollegen darauf aufmerksam machen. Der sympathische Charakter Pathfinder bedankt sich meines Kameraden bedankt sich artig.

Weiter geht es mit dem Apex Legends Review nach dem offiziellen Gameplay-Trailer zur aktuellen Season 7, die den klangvollen Namen Ascension (übersetzt für Aufstieg) trägt.